Elena Furiase y su fallo garrafal a la hora de explicar el calentamiento global

Errar es de humanos y saber rectificar es de sabios. Sino que se lo pregunten a Elena Furiase. La actriz de El Internado acudió al programa Vuelta al cole de Telemadrid y, al igual que otros invitados como Mario Vaquerizo o Almeida, su paso por el aula dio mucho que hablar. Eso sí, esta vez ha sido por una mala explicación sobre el calentamiento global y no por una opinión.

La hija de Lolita Flores intentó explicar ayudada de una pizarra en qué consiste el calentamiento global y el razonamiento no convenció a ninguno de los alumnos que estaban en la clase. Los niños y niñas, para poner a prueba a Elena, le preguntaron cómo le explicaría a su hijo qué es el este fenómeno. Para más complicación, la actriz solo tenía un minuto.

Elena comenzó a dibujar la Tierra y el sol. Y, aunque en un principio parecía que iba a buen puerto, la actriz dijo una afirmación que dejó a todos con la boca abierta: “Al parecer nos estamos acercando demasiado al sol y la tierra. Va a llegar un momento en el que va a hacer tanto calor que los polos se derritan (…) ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Ayudar un poco al medio ambiente y al ecosistema para que por mucho que nos estemos acercando al Sol de alguna manera hagamos que el calentamiento global no aparezca”.

Cuando el programa se emitió, las redes sociales comenzaron a echar humo, riéndose del error de Elena. Por suerte, la actriz se dio cuenta de su fallo y pidió perdón con el siguiente comentario: “Sí, lo sé…metí la pata hasta el fondo. Disculpadme. En este tema estoy bastante perdida…pero ojo, que no debo ser la única. Ahora que existe, existe y debemos ser conscientes de ellos. También me he informado de que va el asunto de verdad”.

Pero no fue el único error que cometió Elena. Cuando le preguntaron sobre cuántas provincias tenía la Comunidad de Madrid, la actriz le contestó que 12 (realmente es uniprovincial).

Otra.. me puse nerviosa jaja y entendí la pregunta como quise... jaja esta si la sabia.. madre mía si lo sé no vengo! Jaja https://t.co/MEZ1yYsQl7 — Elena Furiase (@FuriaseElena) October 20, 2019

Furiase también se ha disculpado por esa respuesta: “Otra…me puse nerviosa y entendí la pregunta como quise. Esta sí la sabía. Madre mía, si lo sé no vengo. Jaja”.

No cabe duda de que Vuelta al cole está siendo uno de los programas que más están dando que hablar últimamente. Sus invitados se lo van a pensar dos veces antes de acudir.