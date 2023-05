Daniel Diges se sincera sobre la depresión que sufrió con 18 años: “Me metieron una paliza”

La salud mental es un tema muy delicado por el que hoy en día sufren muchas más personas de las que parece. Durante mucho tiempo ha sido un tabú del que costaba mucho hablar en público. Por suerte, cada vez se le está dando más visibilidad, en parte gracias a la ayuda de artistas y celebridades que están contando sus propias experiencias.

Hace solo unos días vimos cómo Alejandro Sanz se sinceraba a través de sus redes sociales sobre el mal momento personal que está viviendo. Ahora ha sido el cantante y actor Daniel Diges quien ha hablado sobre la fuerte depresión que sufrió con solo 18 años.

En aquel momento, el madrileño se encontraba viviendo en Galicia mientras protagonizaba la telenovela juvenil Nada es para siempre. Pero su experiencia fuera de casa fue de todo menos buena.

"Yo con 18 años, que estaba en Coruña haciendo Nada es para siempre, pasé una depresión muy gorda. Y sí que me fui a un psicólogo a tratarlo. Y a partir de ahí empecé a aprender muchas cosas y creo que, gracias a Dios, por haberlo pillado con esa edad, no he vuelto a pillar una depresión así fuerte a lo largo de mi vida", ha explicado el actor.

Por suerte, Daniel Diges buscó ayuda profesional para poder superar ese mal momento de la mejor manera. Pero el actor no solo sufrió esta depresión. "Además me pegaron. En Nada Es Para Siempre hacía de Gato y me pegaron en una discoteca", ha contado el cantante. "Al ver que era jovencito, me metieron una paliza".

Todo esto hizo que el representante de Eurovisión en 2010 pasara unos meses muy malos pese a estar en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. "Me llamaban de televisiones y me decían "¿quieres contarlo?" y no me atrevía a contarlo, lo he contado muy pocas veces", ha confesado Daniel Diges. Además, esta situación hizo que el madrileño se sintiera muy solo estando fuera de su casa.

Y es que contar algo así no es nada fácil, y menos en el momento en que lo estás sufriendo por miedo a que la situación empeore. Por suerte, hoy en día el cantante puede afirmar que vivir una experiencia así le hizo ser más fuerte.