¿Está Justin Timberlake trabajando en un nuevo disco?

Si algo puede decirse de Justin Timberlake es que es un hombre multidisciplinar: actor, músico, golfista, diseñador, padre... No es fácil compaginar todas esas agendas y por ello sus apariciones musicales se producen con bastante separación temporal.

Justin ha publicado apenas cinco álbumes de estudio en sus 17 años de carrera en solitario tras su paso por N'Sync. Su último álbum fue publicado en 2018, Man of the woods, y los resultados en cuanto a crítica y ventas no fueron los esperados por él.

Tal vez por ello el músico ha decidido comenzar a trabajar en el estudio mucho antes de lo previsto. Según han confirmado a The Hollywood Reporter varios miembros habituales de su banda, nuevas canciones de Justin Timberlake están en camino.

El músico ha confesado que se ha rodeado de jóvenes productores y colaboradores en busca de redescubrir un sonido con el que vuelve a encandilar a su público. Y para ello ha contado con la colaboración de SZA, Lizzo y Meek Mill.

"Para ser honestos, llame a mis editores y les dije: ¿Sabéis? Quiero trabajar con gente joven, con ideas frescas y hacer más colaboraciones" explicó el músico sobre su próximo trabajo.

Las últimas pistas que Timberlake ha dejado en sus redes sociales apuntan directamente a Haim con quien se ha fotografiado en su estudio por lo que podemos entender que tendrán una canción juntos aunque de momento ninguna de las partes haya confirmado de manera oficial que la reunión diera algún fruto en forma de colaboración.

"He estado componiendo y produciendo durante mucho tiempo y quiero experimentar esa energía y quiero trabajar con gente que creo que es realmente sorprendente. Estoy teniendo todas esas experiencias que me están estimulando de tan diferentes maneras y, otra vez, creo que han vuelto a nacer en mí sentimientos como ¿Qué puedo hacer ahora mismo para ser parte de mi comunidad e integrarme?" confesó Justin Timberlake.

Parece que el nuevo disco está en marcha pero de momento sin una fecha de lanzamiento cercana en el horizonte: "Cuando conocí a Lizzo le dije: soy tu fan si alguna vez quieres escribir conmigo. Ella pensó que estaba mintiendo pero lo hicimos y tuvimos un buen par de ideas. No sé cuando van a salir pero son realmente buenas".