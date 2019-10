El disco más cristiano de Kanye West ya tiene fecha de estreno

Kanye West ha vuelto a Twitter y lo ha hecho a lo grande, desde que alabara a Trump el pasado enero en su último tuit. El rapero ya tiene fecha de estreno para su nuevo trabajo y está más cerca de lo que se pueda pensar. Jesus Is King verá la luz este viernes, 25 de octubre, así como él mismo ha contado en redes sociales con la imagen de un vinilo azul eléctrico.

Esta noticia no ha pillado por sorpresa a su fans, que llevan esperando casi un mes que lo nuevo del rapero salga a la luz, pues estaba previsto para finales de septiembre, pero no ha sido hasta ahora cuando la fecha de su nuevo disco se ha hecho oficial.

Su mujer, Kim Kardashian, fue la primera persona en dar pistas sobre las canciones que estarán incluidas, publicando en su Twitter una imagen con cada uno de los nombres escritos en el cuaderno de un hotel. Entre ellas, se podía leer Follow God, Use This Gospel, New Body y On God, siguiendo la línea del título, un disco inspirado en el cristianismo, como también quiso dejar claro en la imagen, una vez más, escribiendo “Ten fe” en su cabecera.

Ya sea adrede o pura coincidencia, lo nuevo de Kanye West se estrenará el mismo día que el documental homónimo sobre su vida. Un proyecto denominado de la misma manera que el nuevo LP en el que estuvo trabajando durante todo el verano.

En la película, Kanye cuenta cómo se desarrolla Sunday Service, el grupo de góspel y rap que el rapero ha dirigido desde enero y que cada domingo actúa en diferentes lugares, dentro y fuera de Estados Unidos. "El afamado Sunday Service de Kanye West al cráter Roden es la instalación nunca vista antes del visionario artista James Turrell en el desierto de Arizona", lo definía el comunicado oficial.

Así, no queda nada para añadir más canciones a la playlist de West, que llevaba sin actualizarse desde junio cuando estrenó Ye y Kids See Ghost, su trabajo junto a Kid Cudi.