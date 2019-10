Jon Kortajarena gana puntos con el regalo que le ha mandado a La vecina rubia por su cumple

Lo de Jon Kortajarena y La vecina rubia es una de las historias de amor virtuales que más adeptos ha ganado en los últimos tiempos. Son muchos los que siguen los tonteos continuos que se dedican en su Instagram y muchos los que envidian al modelo vasco por conocer la identidad de la influencer.

El caso es que ella está de cumpleaños. “Hoy me he despertado con miles y miles de felicitaciones donde me decís unas cosas super bonitas y he abierto a un mensajero con la lagrimilla de emoción en el ojo, pero le he dicho que era purpurina”, contaba a primera hora de la mañana.

El mensajero en cuestión le traía un regalo de esos con los que es imposible no emocionarte, sobre todo, si eres de los que rezuma romanticismo por los cuatro costados. “Me ha traído el primer regalo de cumple: este ramo de rosas de Jon Kortajarena con una notita preciosa que me ha puesto purpurina hasta en el corazón”, seguía desvelando.

Y no es la única sorpresa de su crush: “Además, nos vemos en unos días, así que doble emoción de día. 💗 Gracias a todos por hacer mi cumple feliz. Y gracias, Jon, por las rosas y por el mejor regalo que es verte. 🌹🌹🌹”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Vecina Rubia (@lavecinarubia) el 22 Oct, 2019 a las 12:06 PDT

“Te lo mereces todo amorcito mío”, le respondía Kortajarena. Y no era la única que le dedicaba unas palabras. La escritora Beta Coqueta, que está en pleno rodaje de la serie de Valeria para Netflix, también quería felicitarla: “Felicidades, rubia. Gracias por poner brilli brilli en nuestras vidas”.

Desde luego podemos decir que en la guerra virtual que se traen entre manos el modelo y Mario Casas, el vasco acaba de ganarse un punto extra con este detallazo que se ha marcado.