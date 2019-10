Llegó el día: Nicki Minaj se casa con Kenneth Petty

Mientras todos pensábamos que la de Justin Bieber y Hailey Baldwin iba a ser la boda del año, Nicki Minaj ha aparecido para demostrar lo contrario. La rapera ha dado un nuevo y gigante paso en su vida y se ha casado inesperadamente con su chico Kenneth Petty. Aunque lo de inesperado quizás solo lo haya sido para nosotros.

Según el medio People, Nicki ya anunció en agosto de este año que había rellenado los papeles para casarse y que ocurriría en unos 80 días. Pero entre tantas novedades en la industria, rupturas y bodas, se nos había pasado completamente el gran día de Minaj. ¡Perdón, Nicki!

La noticia de su enlace la hemos conocido a través de una publicación de la propia cantante. Un vídeo en el que muestra dos tazas y dos gorras con las palabras de Mrs., Bride, Mr. y Groom grabadas en ellas. "Onika Tanya Marak-Petty. 10/21/19" es el mensaje que acompaña a este vídeo y en el que nuestra protagonista nos enseña su nuevo nombre y la fecha del día más feliz de su vida. Eso sí, aún tendremos que esperar para ver las imágenes de su vestido y la temática de la boda.

Ver esta publicación en Instagram 👰🏽🤵🏽😢🙏🏽🎀 Onika Tanya Maraj-Petty 10•21•19 Una publicación compartida de Barbie (@nickiminaj) el 21 Oct, 2019 a las 8:22 PDT

Lo que más sorprende a algunos de sus seguidores es que su artista favorita apenas sume un año de relación con el que ahora se ha convertido en su marido. Aunque, según TMZ, ambos se conocen desde que eran adolescentes y no comenzaron a salir hasta 2018. A finales de ese mismo año, lo hicieron oficial en Instagram.

Desde entonces, tal y como continúa informando People, Nicki y Kenneth no han cesado en su demostración de amor públicamente. ¡Y no solo a través de las redes sociales! A la intérprete de Megatron no se le han caído los anillos por hablar de su chico en alguna que otra entrevista. "Todas las noches, cuando salgo de la ducha, mi marido coge la crema que nos hemos comprado y me masajea los pies. Los frota, frota cada dedo, el talón y la punta del pie, y lo hace todo", señaló en su programa radiofónico Queen Radio. ¡Cuánto amor!

A principios de septiembre de este año, la rapera anunció su retiro de la música en su cuenta de Twitter. "He decidido retirarme y tener una familia. Sé que estáis contentos ahora, chicos. A mis fans, seguid representándome. Hacedlo hasta el final", comunicó. Esto pilló por sorpresa a sus seguidores, quienes, algunos de ellos, no terminan de aprobar el pasado criminal de Petty. El expediente policial del joven recoge acusaciones de supuestos casos de homicidio y violación.

Pero Minaj es feliz a su lado, y prueba de ello es el último gran paso que ha decidido tomar junto a él. Bien sabemos que ya queda menos para dar la bienvenida a una o un mini Nicki y ver cómo nuestra protagonista inunda sus perfiles con tiernas publicaciones de su pequeña criatura.

¡Enhorabuena, Nicki y Kenneth!