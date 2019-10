Atención, ¡OMD os pide ayuda para encontrar una de sus actuaciones en la tele de los 80 en España!

“Nos sentimos muy felices de seguir aquí 40 años después, siempre pensamos que fuimos estrellas del pop por accidente”. Como muchos grandes grupos de la historia, nunca esperaron poder grabar discos ni mucho menos que se vendieran. Al principio era solo un hobby, "su loca música experimental", como la llamaban. “Así que el hecho de empezar a tener hits fue toda una sorpresa”, nos cuenta Andy McCluskey junto a Paul Humphreys.

O.M.D. visita LOS40 Classic y nos cuenta una divertida anécdota que tiene que ver con España y con uno de sus números uno en la lista de LOS40. ¡Se busca una actuación en la televisión ochentera en la que fueron sustituidos por dos modelos españoles!

En España 16 de sus éxitos se colaron en nuestra lista y dos de sus singles consiguieron el número uno de LOS40 en los 80. Pero lo increíble de OMD es que 40 años después los tickets para sus conciertos se agotan, Sold out este fin de semana en Madrid, y anoche último concierto en Barcelona de estos padres del pop electrónico.

OMD charla con Mónica Ordóñez / Lara Úbeda / LOS40

Maniobras Orquestales en la Oscuridad, su nombre en español, que tanto juego nos ha dado a los locutores a la hora de presentarles en la radio en inglés o en español, o simplemente utilizando sus siglas en ambos idiomas, está celebrando su historia con un recopilatorio definitivo llamado Souvenir, gracias al que su música regresa a través de todos los sencillos de su carrera, desde Electricity a What Have We Done, además de un nuevo single, Don’t go. La colección está disponible desde este mes de octubre en formato 2CD y 3 LP, además de en una caja especial con 5CD y 2 DVD, junto a un libro de tapa dura, un póster y una serie de 10 postales.

OMD ha vendido la asombrosa cifra de 25 millones de singles y 15 millones de álbumes, lo que los ha establecido como pioneros en el uso de sintetizadores electrónicos y uno de los grupos pop más queridos de Gran Bretaña. Sus 13 álbumes incluyen Orchestral Maneuvers in The Dark (1980), Organization (1980), Architecture & Morality (1981) y Dazzle Ships (1983).