Esto es lo que hacía Justin Bieber mientras Selena lanzaba su nueva canción

Selena Gomez ha lanzado nueva canción, muy esperada por cierto y con el morbo añadido de que se trataba de la primera tras su ruptura con Justin Bieber que ahora está casado con Hailey Baldwin. Todo hacía pensar que él sería el destinatario del mensaje de esta canción y así ha sido.

La cantante da por concluida una etapa que ha sido muy tóxica para ella. Pero perder a su gran amor le ha servido para quererse a sí misma, o por lo menos, eso es lo que reza la letra de este nuevo tema.

El caso es que Lose you to love me ha tenido que caer como un jarro de agua fría en casa de los Bieber que, sin duda, están felices tras su matrimonio pero que siempre han sido conscientes de que Selena ha sido una sombra en su relación.

Tal vez por eso, mientras Selena iba compartiendo avances de lo que iba a ser su gran lanzamiento, él compartía una foto de Hailey vestida de novia. “😍😍😍😍 ALERTA ESPOSA SEXY 🚨 SER HUMANO FAVORITO”, escribía junto a la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 21 Oct, 2019 a las 10:46 PDT

Y es que para ella tampoco tiene que ser fácil ver como la ex de su marido airea cómo fue su ruptura. Ahora que Selena ha sacado la artillería y se ha convertido en la víctima de esta historia, sus fans van a cargar contra Hailey, que la pobre, tampoco tiene culpa de nada. Y aunque ya debe estar acostumbrada a la ira de los que apostaban por Jelena, tiene que ser un trago pasar por todo esto.

Artista plástico

Pero ahí no queda la cosa porque no hay nada como recurrir al arte para desahogarse y Justin lo ha hecho aunque, en esta ocasión, con algo que no tiene que ver con la música sino con el arte plástico.

Ha cogido soplete en mano para llenar de pintura una fotografía enmarcada de Offset, el marido de Cardi B y parte integrante de Migos. “Terminando una obra de arte, @offsetyrn me pidió que lo hiciera”, explicaba el canadiense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 22 Oct, 2019 a las 3:29 PDT

Como muchos otros cantantes, ha encontrado otras formas de expresarse artísticamente y seguro que esta obra se va a revalorizar aunque sólo sea porque lleva su firma.

Animal

Y por último, coincidiendo con el lanzamiento de Lose you to love me, Justin Bieber publicaba una fotografía bastante inquietante de un animal salvaje. Tal vez una indirecta dirigida a su ex. “¿Por qué publicas esta foto cuando es del 9 de enero? Cuánto os gusta el drama a ti y a tu mujer”, le decía un seguidor.

Y es que, los fans de Selena Gomez han aprovechado esta imagen para recriminarle que sólo tardara dos meses en reemplazarla tras su ruptura. Un dato que aparece en la letra de la canción.

Tampoco han faltado los recaditos tipo: “Dile a tu esposa que se mantenga en su carril y deje de estar tan obsesionada”.

Muchos han interpretado que la frase que ha compartido ella de F. Scott Fitzgerald: “siempre fuiste tú”, hacía referencia a Selena.