Cardi B se une a la familia Fast and Furious

El último día de rodaje de los protagonistas de Fast and Furious 9 en Londres ha traído una gran sorpresa al universo de la saga: la incorporación de Cardi B. La rapera parece que tendrá un pequeño papel en la cinta que se estrenará el próximo 22 de mayo de 2020.

El mismísimo Vin Diesel fue el encargado de dar la bienvenida a la solista al rodaje londinense a través de un vídeo que publicó en su perfil oficial en Instagram que han visto y jaleado miles de personas en las últimas horas.

"Día 86 y estamos en el rodaje de Fast 9. Yo se que lo estamos dando todo, lo estamos poniendo todo sobre la mesa. Último día de rodaje en Reino Unido. Mucho amor para todos y para siempre" anunciaba el actor de acción a todos sus seguidores introduciendo a una Cardi B caracterizada completamente de negro y lista para la acción.

"Estoy cansada pero puedo esperar. Lo voy a afrontar porque creo que va a ser lo mejor de lo mejor. Pero necesito echarme una siestecilla. Estoy lista para echarme una siestecilla".

Habrá que esperar para conocer el papel que pueda tener la intérprete en la novena entrega de la saga (décima si tenemos en cuenta el spin-off Hobbs and Shaw). Por el momento parece que ni Dwayne Johnson ni Jason Statham estarán en la novena película de Fast and Furious. Si podría estar en la décima de las entregas que ya está en preproducción, cosa que no nos extraña en absoluto pues Fast and Furious es una de las pocas franquicias que consigue aumentar sus ingresos cada vez que estrena una nueva parte.

En ella sí veremos a Michelle Rodríguez (quien se negó a volver si no se daba más espacio a las mujeres así que imaginamos que lo ha conseguido). Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster y Nathalie Emmanuel también repiten. John Cena, junto a Cardi B, son por ahora las únicas nuevas novedades en el elenco confirmado a la saga

No será el primer papel cinematográfico de Cardi B después de que hace unas semanas anunciara que iba a participar en Rhythm and Flow de Netflix y de su exitoso papel en Hustlers junto a Jennifer Lopez, Lizzo y Keke Palmer entre otros.

Fast and Furious cumplirá 19 años en 2020 y sus ocho anteriores entregas suman un total de 5.200 millones de dólares de recaudación. La novena entrega lleva en rodaje desde el 27 de junio de este año.