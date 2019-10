Kygo muestra el proceso de creación de Higher Love

Quizá alguna vez te hayas preguntado cómo nace un hit musical mundial. Pues hoy gracias a Kygo vamos a tener la oportunidad de seguir paso a paso como fue el proceso de creación de Higher love, el tema con el que el dj y productor ha renovado y actualizado el sonido de la cantante siete años después de su fallecimiento.

El entorno de la solista se puso en contacto con el noruego ofreciéndole todas las grabaciones inéditas que Whitney había realizado de esta canción incluida únicamente como bonus track en el disco I'm your baby tonight en su versión para Japón.

Kygo accede así a una de las peticiones que sus seguidores le han hecho a través de las redes sociales: mostrar cómo crea en su estudio algunos de sus grandes éxitos.

Acompañado de un teclado y un teclado y utilizando un programa de grabación de sonidos multipista el artista va recreando paso a paso todo el desarrollo instrumental de la canción desde los primeros acordes al piano, la base electrónica de fondo, la separación de la parte vocal de Whitney Houston asignándola a diferentes teclas del teclado, las baterías, los pianos y sintetizadores...

"Me sentí muy orgulloso cuando los herederos de Whitney Houston se acercaron y me ofrecieron la oportunidad de trabajar con una de las mejores vocalistas femeninas de todos los tiempos. ¡Reelaboré la canción desde cero y estoy muy contento con el resultado!" explicó en su día Kygo. Ahora que hemos visto una versión resumida de cómo fue el proceso de creación (obviamente la cosa no duró sólo 5 minutos) entendemos la satisfacción del dj noruego.

No ha sido su único éxito del 2019 después de que en los últimos meses hayamos podido disfrutar de Think about you con Valerie Broussard (en cuyo videoclip cuenta con la participación del chico Disney Dylan Sprouse), Happy now con Sandro Cavazza, Carry on junto a Rita Ora y Not ok junto a Chelsea Cutler

Higher Love es la primera canción póstuma inédita que ve la luz en los siete años que han trascurrido desde la muerte de Whitney Houston. Y promete no ser la última ya que el acuerdo de Pat Houston y el resto de la familia con Primary Wave Music Publishing incluye otras canciones inéditas que no fueron publicadas en el debut de la cantante en 1985.