Ricky Martin pone fecha de inicio a su #MovimientoTour

"Mi gente, #MovimientoTour empieza en Puerto Rico el 7 de febrero. Tickets a la venta el 24 de octubre. Can’t wait to see you!". Así ha sido el anuncio oficial con el que Ricky Martin ha puesto fecha de inicio a su nueva gira.

El pasado septiembre, el solista puertorriqueño ya dejaba caer la primera pista sobre sus próximos conciertos con un enigmático hashtag #Tour. Poco más de un mes después tenemos la confirmación oficial de que hay algo muy grande en camino.

Porque si asociamos sus primeras fechas de conciertos con sus declaraciones de que estaba trabajando intensamente en el estudio queda claro que el sexto álbum de Ricky Martin ya está en marcha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 22 Oct, 2019 a las 5:28 PDT

Hace más de un año que Ricky Martin no publica canciones propias. La última fue Fiebre junto a Wisin & Yandel y antes, la exitosa Vente pa'ca junto a Maluma, con quien volvió a colaborar para lanzar No Se Me Quita, una canción incluida en 11:11 el último disco del reggaetonero colombiano.

"Viene buena música y voy a montar una clase de concierto que, ¡no olvidarás! Ya mismo te visito. ¿Te parece?" escribió en su día. Tony Mojena Entertainment produce el show para Ricky Martin Enterprise de un tour que promete un montaje tecnológico de luz y sonido al más alto nivel bajo la dirección de Jaime King con quien el artista ya trabajó durante su residencia en Las Vegas o sus giras para Livin la vida loca y Black and White.

De momento, no tenemos más detalles ni sobre la gira (que esperamos que recorra todo el mundo y tenga más de una parada en España) ni sobre su disco pero seguro que Ricky Martin continuará compartiendo el proceso de creación de su nuevo proyecto, el sexto de su carrera discográfica.

Por segunda vez en las últimas semanas, Ricky Martin utiliza las fotos de una sesión en la que está vestido con un traje y apoyado en un coche oscuro, lo que podría indicar que el estreno de un videoclip podría estar más cerca de lo que nos pensamos.