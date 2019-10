40 cosas que no sabías de Julia Medina, por Julia Medina

1. Nombre completo: Julia Medina Martín.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1994 y Cádiz.

3. Horóscopo: Sagitario, pero no creo en eso.

4. ¿Cuánto mides? 1,59.

5. ¿Qué estudiaste? Dos años de Filología Inglesa y Magisterio por inglés-

6. ¿Cómo recuerdas tu primera vez… ¡en LOS40!? Una charla divertida.

7. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? No tengo un momento concreto, siempre lo he sabido.

8. Un género musical que nunca tocarías: yo es que me lanzo rápido a la piscina. ¡Hasta he tenido un grupo de heavy metal!

9. Un artista y una artista favoritos: Carmen Boza y John Mayer.

10. La música que escuchabas en casa de pequeña: Hannah Montana.

11. Una canción con la que estés obsesionada ahora: Show Me Love, de Alicia Keys.

12. Tu éxito en el karaoke: If I Ain't Got You, de Alicia Keys.

13. La canción que más le has pinchado a tus amigos: Con altura, de Rosalía.

14. El músico que está en tu agenda de contactos y al que todavía no has llamado: Manuel Carrasco.

15. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: La Casa de Papel.

16. Un hobby o un deporte favorito: el crossfit.

17. ¿Tienes mascota? Se llama Dante, es un golden, pesa 45 kilazos y tiene una cuenta de Instagram: @dantetheinfluencerdog.

18. ¿Eres cocinitas o prefieres que te cocinen? Me encanta cocinar, es mi momento de reflexión.

19. El plato que mejor te sale: el pollo a la cerveza.

20. Comida favorita: pizza.

21. La red social que más te engancha: Instagram.

22. La red social que más pereza te da: Twitter.

23. Estación del año favorita: Otoño, porque es cuando la playa está vacía de turistas y voy allí, con la brisa, la arena y las hojas marrones...

24. Algo que no soportas, que te pone enferma: que no estén las cosas organizadas y no se hagan bien.

25. Un plan perfecto para el fin de semana: Ir al cine a ver Joker.

26. Una frase que te repites mucho: "Lo complejo no tiene que ser complicado".

27. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: muerdo el agua cuando bebo.

28. ¿Cuál es tu personaje de TV favorito? Roberto Leal.

29. Una película que te defina: Star Wars.

30. Un libro que te cambió la vida: La biografía del silencio.

31. Algo que se te da fatal: bailar.

32. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: estoy un poco obsesionada con John Mayer.

33. ¿Cómo describirías tu relación con la moda? ¿Eres seguidora de tendencias? Mi relación con la moda es totalmente nula. Me pongo lo más cómodo que encuentre.

34. El último gadget que te has comprado: un teclado MIDI.

35. Tu personalidad: aparentemente dura, pero en el fondo soy un bebé.

36. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: La herencia de Tía Agatha.

37. Las mejores vacaciones de tu vida: en Nueva York, con Marilia. Nos volvimos locas comprando por la 5ª avenida.

38. Una manía: me muerdo el moflete por dentro.

39. Tatuajes: antes como estudiaba Magisterio decía que nunca me iba a hacer un tatuaje, pero después de OT me tatúe un ojo en el costado. Me había leído 1984, de George Orwell, y me recordaba un poco a OT.

40. Un placer oculto: cada ciertos meses veo High School Musical.