Esta es la demostración de que ser cutre te puede salir muy caro

Hoy hablamos de ser un cutre. A todos nos ha pasado ser un poco tacaños mal. Por ahorrarnos unos euretes liarla de lo lindo. Y ya lo dice el refrán…”Lo barato sale caro”. Por ser cutre un día no pasa nada, pero todos tenemos ese amigo que como dice la Real Academia Española, y para decirlo de forma más fina, “escatima excesivamente en el gasto”.

El problema de ser cutre y tacaño es que al final te haces una reputación y los motes entre amigos son recurrentes, “tío Gilito, más agarrado que…” y así siempre. Por eso en Andaya recomendamos disfrutar de la vida y gastar, sin volvernos locos, el dinero que para algo está,

Si no que se lo digan a Carla, que por ser un poco “miserias de la vida” la dejaron como a un unicornio… Nuestra andayera quiso ahorrarse unos eurillos en la pelu, y se fue a una barata con la mala suerte que acabó con el pelo naranja, encontró otra muy barata y en vez de arreglarlo se lo pusieron verde. Al final gastó más que si de primeras hubiese ido a una buena. ¡Con el pelo no se juega!

Pero no solo ella, otras dos andayeras alicantinas la liaron por se de la cofradía del puño cerrado. Clara compró la maleta de su hijo que se iba de intercambio a Noruega, en un bazar chino en vez de en una tienda de maletas para ahorrarse un dinero.

Cuando el chaval llegó no podía abrirla, tuvieron que romper el cierre, y no podéis imaginar lo que tuvo que hacer para poder regresar a España con todas sus cosas, lo que está seguro es que no les volverá a pasar.

El caso de Sonia también tiene lo suyo, cuando se trata de salud… Ay señor, no se puede ser tan cutre. Ella tenía una caries y fue a un dentista súper barato, se las arregló y a los días los empastes se deforman, lo mejor de todo fue la respuesta de estos supuestos profesionales.

Si quieres enterarte de cómo acaban estas historias y alucinar con lo caro que les salió ser cutres, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y entérate de todo!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.