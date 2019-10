Esta canción de Ariana Grande era una colaboración con Dua Lipa

Ariana Grande se ha involucrado de lleno en la banda sonora de la nueva versión de Los Ángeles de Charlie. La diva pop no solo aparece en el tema Don’t Call Me Angel junto a Miley Cyrus y Lana Del Rey, sino hasta en cinco canciones más: Eyes Of You, Nobody, How I Look On You, Got Her Own y Bad To You.

Esta última, de hecho, tiene toda la pinta de ser el siguiente hit de la película. ¿La razón? La acompañan otros dos pesos pesados de la industria musical: Normani (que nos sorprendió este verano a todos con su Motivation) y Nicki Minaj. Vamos, que tiene toda la pinta de ser un pelotazo musical.

Pero en un principio este tema iba a ser una colaboración con otra de las grandes voces femeninas del pop de hoy en día. Nada más y nada menos que la mismísima Dua Lipa. De hecho, las dos artistas subieron fotos en el estudio juntas en 2018 despertando los rumores. Pues bien, ya sabemos que tema era.

Ha sido la propia Ariana Grande, contestando a un fan a través de Twitter, quien ha desvelado la noticia. “¿Es Bad To You la canción que originalmente ibas a cantar con Dua Lipa?”, le preguntaron a la intérprete de Thank U, Next. Con toda sinceridad, Grande respondió:

“¡Lo es! Me encantó nuestra versión, pero el momento no era el adecuado con su proyecto (por el que estoy muy ilusionada). La película lo quería, así que le dimos un nuevo elenco. Mani y Nicky, por supuesto, lo dieron todo. ¡Hubiera sido divertido con todas! Pero es divino.”

it is ! i loved our version so much as well. the timing didn’t align with her project (which i’m so very excited for 🖤) but they really wanted it for the film so we gave it a new “cast”. mani and nicki both of course killed it. it would have been fun w all of us! but it’s divine — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 23, 2019

A finales de 2018, cuando Dua Lipa fue preguntada en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen por la supuesta colaboración con Ariana, contestó con toda sinceridad:

“Quiero mucho a Ariana Grande y me encanta cómo trabaja. Hicimos una canción juntas pero creo que nunca saldrá a la luz. Estaba con un proyecto diferente y el momento no era el más adecuado para mí. Estoy segura de que volveremos a colaborar en el futuro otra vez”.

Ahora que ha pasado el tiempo, podemos intuir que el proyecto al que se refiere la británica es a su segundo álbum de estudio en el que está totalmente inmersiva. Las fechas del estreno de Los Ángeles de Charlie y la promoción de su primer single, Don’t Start Now, coinciden en el tiempo.

Esperemos que las chicas se vuelvan a unir en el estudio pronto, regalándonos un temazo para todos sus segudores.