Pablo López se ha marchado a Miami a trabajar en su próximo disco

Pablo López publicó en 2013 Once historias y un piano. En 2015, le tocó el turno a El mundo y los amantes inocentes. Camino, fuego y libertad, fue su disco de 2017. El patrón de publicación de álbumes ha sido de dos años de diferencia entre uno y otro. Así que, si no rompe con esta rutina, debería sacar disco en breve.

Ya sabemos que está trabajando en lo que será el cuarto de los álbumes de su carrera en solitario. Sabe que las expectativas están muy altas después del éxito que ha cosechado con su último trabajo.

Las ventas, los premios y ser cara reconocida de televisión gracias a La voz, ha hecho crecer su base de fans que, cada día que pasa, crece y se hace más sólida. Muchos de ellos han conseguido que cada uno de sus conciertos sea inolvidable. Los últimos, en esa versión 360º que tanto ha disfrutado.

“Nunca he terminado una canción peinado…”, publicaba hace unos días. Y eso nos hace pensar que está metido de lleno en la composición de sus nuevas canciones. Y parece que se ha ido lejos para buscar inspiración.

Ahora mismo se encuentra en Miami. “Hoy he visto pasar un par de canciones volando… están fatal de la cabeza”, compartía en redes. Y añadía un hashtag que está consiguiendo que muchos empiecen a crear hipótesis sobre cuál podría ser el título de ese nuevo trabajo. #omdvddt. ¿Se te ocurre algo?

“Qué bien te sienta Miami! Welcome to Miami. How much wood could a woodchuck (con cuánta madera podría una marmota?)… ay, se me olvidó”, comentaba Luis Fonsi en lo que parece una broma entre ellos.

“AbraZo genio!”, compartía Juanes. “Traerme algo piratas, ganas de verte”, añadía José Mercé. Y es que, en este tiempo, Pablo López se ha hecho querer por muchos compañeros que le consideran amigo de verdad.

Aunque si hay que hablar de amigos, amigos, uno de los más sólidos y que se ha convertido más bien en familia es Antonio Orozco y sí, él también anda por Miami como hemos podido comprobar en la foto que ha publicado Luis Fonsi.

“Me encontré a estos dos individuos en las calles de Miami. Que peligro 🆘 😉”, escribía junto a la imagen. Está claro que están trabando pero eso no es incompatible con pasárselo bien y parece que lo están haciendo.

¿Habrá una colaboración entre estos tres en lo próximo del malagueño?