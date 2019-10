Louis Tomlinson viene de concierto a Barcelona con LOS40

Hemos visto crecer a Louis Tomlinson como artista delante de nuestros ojos. Lo conocimos con tan solo 17 añitos, cuando comenzó su carrera musical junto a One Direction. El grupo se convirtió en todo un fenómeno de masas, convirtiéndose en una de las boy bands más exitosas de la historia.

En 2016, el grupo decidió disolverse para que los miembros se centraran en sus carreras en solitario. Los chicos comenzaron a lanzar canciones por separado, demostrando que lo suyo no era solo un éxito conjunto. El primer sencillo fuera del grupo que lanzó Louis fue Back To You junto a Bebe Rexha en 2017, pero ha sido este 2019 cuando está dando que hablar.

Tras lanzar dos singles, Two Of Us en marzo y Kill My Mind en septiembre, el cantante ha anunciado este 23 de octubre la noticia que todos sus fans esperaban desde que se disolviera el grupo: va a lanzar su primer disco en solitario que llevará el nombre de Walls y que verá la luz el 31 de enero. De hecho, el cantante ha asegurado que se siente “realmente aliviado de estar finalmente de regreso”.

Pues bien, esta no es la única gran noticia que han recibido los fans esta semana. Este 24 de octubre, Louis Tomlinson ha anunciado otro bombazo: ¡que se va de gira! El británico pasará por 43 ciudades con su primer tour mundial en solitario.

¿Y dónde empieza? (redoble de tambores) Nada más y nada menos que en Barcelona. El cantante actuará el 9 de marzo en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Y sí, será la primera fecha. Podremos pillar las entradas a partir del 1 de noviembre a las 10 de la mañana en Livenation y Ticketmaster. La preventa se abrirá el 29 de octubre a las 10 de la mañana. Así que si eres usuario registrado en Livenation, podrás comprar las entradas un día antes, el 31 de octubre.

“He estado esperando este momento desde que comencé mi carrera en solitario. No puedo esperar para veros a todos de gira. También hay algunas fechas que se añadirán más tarde. Gracias por todo. ¡Aquí vamos!”, ha escrito junto al cartel de las ciudades donde actuará.