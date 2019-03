Louis Tomlinson también ‘esconde’ su nuevo vídeo en España

Un mapa del mundo y el juego del escondite. Eso es todo lo que ha necesitado Louis Tomlinson para poner a miles de sus fans a recorrer las principales ciudades del mundo en busca de su nuevo vídeo: Two of us.

El cantante, que hace unos días nos dio las primeras pistas de lo que sería su próximo proyecto musical, ha ocultado por todo el mundo (incluyendo España) fragmentos de la canción que estrenará el próximo 7 de marzo.

"Todo lo que tenéis que hacer es encontrarlos y entonces podrás ser el primer que escuche mi nueva canción. Comparte lo que encuentres usando #TwoOfUs e intenta juntar todas las piezas" escribía Louis en sus redes sociales.

Para participar en este juego del escondite sólo necesitas tu teléfono móvil y descargar el mapa hacia el que dirigen las publicaciones del ex One Direction.

Entre el contenido extra que los fans pueden encontrar también hay declaraciones de entrevistas en las que Louis explica el proceso de creación de su nuevo álbum.

"No estaba listo para escribir esta canción pero sabía que necesitaba escribirla. Hay mucha responsabilidad a la hora de escribir una canción como esta" explica en uno de esos mensajes.

Lxs fans españolxs del compositor y vocalista tienen en Madrid y Barcelona tres localizaciones algo que ha decepcionado a muchos fans de otras ciudades alejadas de la capital y la ciudad condal.