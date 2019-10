¡Descubrimos qué miembro de DVICIO está "mejor dotado"!

En Anda Ya necesitábamos estar con ellos, no podíamos dejarlo escapar. En lo musical el año 2019 será recordado por varios motivos, y uno de ellos es sin duda el éxito imparable de DVICIO. El grupo madrileño sigue arrasando allí donde va con sus temas y su talento.

Andrés, Martín, Alberto, Luis y Nacho han conseguido convertirse en unos de los artistas más reconocidos, estamos ante una de las bandas del pop más importante de nuestro país. Y, además, pueden decir orgullosos que no han parado ni un solo segundo.

Es difícil resumir todo lo que han conseguido en unos meses, desde su paso por los grandes escenarios nacionales e internacionales, recientemente estuvieron en el Rock in Rio en Brasil o en el primer Stage de LOS40 de la temporada, hasta colaboraciones que les ha llevado al número uno de LOS40.

Los chicos que ya acumulan millones de reproducciones en todos los formatos en YouTube y otros tantos en las plataformas digitales, pueden culminar el año de la mejor forma posible. Su colaboración con Taburete, 5 Sentidos, además de haber sido un número uno de LOS40, está nominada a Mejor canción del año en LOS40 Music Awards 2019.

Por si fuera poco, y, sean premiados o no, lo que sí sabemos es que nos regalarán una actuación junto a Rosalía, los Jonas Brothers o Nicky Jam. Eso sí, habrá que esperar al 8 de noviembre.

En este gran evento de la música ya ha agotado todas las entradas, así que esperamos que seas uno de los afortunados que nos acompañe en ese día tan especial, pero oye, que no cunda el pánico, si no has podido hacerte con una te damos una solución.

Podrás ver LOS40 Music Awards en directo en los40.com y en Youtube, Twitter de LOS40 y en antena en tu dial de LOS40. A partir de las 18:00 horas, conéctate para no perder ningún detalle de la alfombra roja presentada por nuestros locutores y a las 20:00h comenzará el gran momento.

Y deseando a que llegue este gran día Karin Herrero les ha retado a un juego que podría dejar titulares para todo un mes. Simplemente tenían que señalar al componente de la banda que identificaran con preguntas algo subidas de todo y comprometidas. Si quieres enterarte de todo lo que nos contó DVICIO, que no fue poco, ya sabes lo que tienes que hacer…. ¡Pincha en el vídeo y entérate de todo!

