Las escaleras de Joker, lugar de peregrinación para Instagramers y nos les quieren allí

Joker se ha convertido en una de las películas del momento y está llena de momentos icónicos que vamos a ver repetidos una y otra vez en las próximas semanas, y más ahora que se acerca Halloween.

La risa nerviosa de Arthur Fleck será imitada por muchos, por no hablar de su vestuario y su pintura de cara que seguro que el próximo 31 de octubre veremos por muchos sitios.

Pero si hay algo que no esperará a Halloween es el fervor que han despertado las escaleras donde el prota de la cinta de Todd Phillips celebra su transformación. Ya se han convertido en lugar de peregrinación para los Instagramers que, desde que han descubierto que no se trata de un decorado sino de un espacio real, buscan fotografiarlo y bajar por ellas como si también hubieran vivido un cambio como el suyo.

El caso es que esas escaleras están en el Bronx neoyorkino y están bastante escondidas, son uno de los secretos del vecindario, como contaba Alexandria Ocasio-Cortez, congresista que representa a esta parte del distrito.

Es una escalera que suele convertirse en espacio de reunión para raperos y skaters. De sobra conocida es la pasión que siente el barrio por el hip hop. Así que sí, podemos decir que Arthur Fleck no es el primero ni será el último que baje bailando por ellas.

El caso es que esta congresista ha pedido que, por favor, se deje de utilizar este espacio como fondo de multitud de vídeos y fotografías que están inundando las redes sociales. No quieren ese tipo de invasión en el barrio.

“El Bronx es mucho más seguro ahora pero creo que muchos de nosotros nos sentimos como ‘mantén tus post de Instagram fuera del Boogie Down. Esto es para nosotros’”, declaraba en TMZ.

Aunque se trata de un lugar público, los vecinos han asumido la existencia de esas escaleras como algo propio y no quieren compartirlo. “Debemos ser dueños de ella. No podemos dejar que nadie nos quite eso”, añadía la congresista.