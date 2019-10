La familia de Lizzie McGuire al completo, en la primera imagen del reboot de la serie

Pensábamos que era una broma, una de esas promesas que hacen las estrellas a sus fan, pero que nunca se llevan a cabo…¡pero nos equivocábamos! Lizzie McGuire ya está de vuelta y lo hace con su reparto original.

Hace unos meses, Hilary Duff anunció que volvería a meterse en la piel de la famosa chica que le dio la fama. Por supuesto, como era de esperar, nos volvimos locos. Muchas y muchos crecimos viendo cómo superaba Lizzie sus primeros días de instituto, su primer amor…¡incluso cuando la confundieron con una super estrella pop mundial en Roma! Ya sabéis, las típicas cosas de una adolescente de quince años normal.

Ahora, volveremos a ver al personaje en la plataforma de Streaming Disney Plus. Eso sí, Hilary Duff ya no es ninguna niña, y este reboot contará la historia de una mujer de treinta años y su familia. Vamos, que por fin sabremos qué ha pasado con todos aquellos personajes de la mítica serie. Para tristeza de muchas personas que seguían la serie, Duff ya comentó que el personaje de Lizzie no acaba casada con Gordo: “Quería que le doliese un poco a la gente y seguirá doliendo”.

Este jueves, 24 de octubre, Hilary ha subido una foto a su cuenta de Instagram que ha hecho la delicia de todos los fans de la serie. ¿La razón? Aparece toda la familia McGuire: es decir, los actores que dieron y volverán a dar vida a los padres y al hermano de Lizzie. De este modo, en la publicación vemos a Jake Thomas (Matt), Hallie Todd (Jo, la madre) y Robert Carradine (Sam, el padre). Por supuesto, Hilary también aparece.

“Estamos justo en lo que será la sala de estar de los McGuire pronto. ¿Cómo estáis familia? Estamos haciendo Lizzie McGuire”, ha escrito Hilary junto a la publicación. Vamos, que ya se encuentran a punto de rodar.

Robert Carradine también ha subido la misma imagen a su cuenta de Instagram, explicando que ya han leído los primeros guiones: “¡Hola amigos! Hilary, Hallie, Jake y yo estamos comprobando la construcción del set de la casa de Lizzie. ¡Acabamos de terminar de leer el primer episodio y Hilary todavía se está riendo a carcajadas!”

Jake Thomas, por su parte, ha compartido una imagen de lo que puede ser la nueva cabecera de la serie. ¡Y parece que va a recrear la origina, aquella donde aparecían lanzándose pelotas! De hecho, el actor luce hasta la misma sudadera.

“Cuando el reboot te golpea así…”, ha escrito Thomas junto a la imagen. Sin lugar a dudas, este nuevo remake de la serie tiene muy buena pinta. ¡Queremos saber ya qué fue de Lizzie!