25 cosas que quizá no sabías de Clerks ahora que ha cumplido 25 años

El cine independiente estadounidense de vez en cuando es capaz de generar auténticas obras de arte que acaban conquistando al mundo y a toda una generación de jóvenes. En los años 90 del siglo XX, esa obra de arte se llamó Clerks.

Kevin Smith dirigió la película y la estrenó en 1994 convirtiéndose en uno de los mayores femónemnos cinematográficos de la década. Ahora que acaba de publicar 25 años te queremos contar 25 curiosidades que tal vez no sabías de la película.

1. Kevin Smith se inspiró en su experiencia laboral en la misma tienda de la película para dar vida al guión original de Clerks. Una crítica a las costumbres de la sociedad estadounidense hacia los dependientes de las tiendas.

2. La tienda no sólo le sirvió de inspiración sino que también fue el plató de rodaje. Kevin Smith había regresado de estudiar de Vancouver (Canadá) con la idea de dirigir su primera película pero para ello necesitaba dinero y un lugar para rodar. Decidió volver a su antiguo empleo a cambio de poder usar la tienda.

3. El rodaje de Clerks tenía lugar por la noche ya que durante el día la tienda estaba abierta. En muchas conferencias Smith ha confirmado que había días en los que apenas dormía un par de horas. Llegar al éxito nunca fue tarea fácil.

4. La tienda se ha convertido en un lugar de culto para los fanáticos del cine y de Kevin Smith. Si alguna vez estáis por Leonardo (Nueva Jersey, Estados Unidos) podéis pasar por el nº 58 de Leonard Avenue para ver la tienda. Desafortunadamente, el videoclub RST ya no está allí.

5. Como el rodaje se realizaba de noche pero tenía que parecer que la tienda estaba abierta, se abrió solo la puerta y no el resto de la verja explicando en la película que había sido obra de unos vándalos. La sabana con el I assure you we're open ya forma parte de la historia del cine.

6. La duración exacta que tardó el cineasta en escribir su película nunca se ha desvelado pero él mismo confesó que su primer borrador lo tuvo listo "en un mes aproximadamente".

7. Con el guión escrito llegaba el momento más complicado para la película: el presupuesto. Kevin Smith apenas tenía 24 años cuando se lanzó a rodar Clerks y sus ahorros eran prácticamente inexistentes. El director se endeudó al máximo para contar con el dinero suficiente.

8. Su táctica para conseguir dinero fue usar el límite máximo de crédito (2.000 dólares) de 10 tarjetas de crédito diferentes.

9. Además, Smith tuvo que vender su amada colección de cómics y usar una indemnización del actor Jason Mewes que recibió después de que su coche fuera arrastrado durante unas inundaciones.

10. El presupuesto final de Clerks fue de 27.575 dólares. Casi impensable hoy en día rodar una película de cine indie con ese presupuesto. Lo curioso fue que la gran mayoría del dinero se fue en pagar los derechos de autor de las canciones que aparecen en la película.

11. Conseguida la financiación, llegó el turno del reparto. Kevin Smith quería a Ernie O'Donnell interpretando el papel de Dante pero su prueba en cámara no le terminó de gustar así que le reservó el papel de deportista cachas que se mete con Dante. El papel del dependiente iba a caer a manos de Brian O'Halloran que había memorizado cada detalle del personaje.

12. Randall, el amigo de Dante, fue interpretado por Jeff Anderson, un amigo del instituto de Kevin Smith que ni siquiera se había presentado al casting. Sólo había ido allí a ver a los actores y actrices.

13. El único papel que Kevin Smith había pensado en alguien que finalmente fue a caer a sus manos fue el de Jay interpretado por Jason Mewes. Deslenguado, gamberro, polémico... El papel era el carácter completo de su amigo.

14. El director ha explicado una y otra vez que el papel de Randall iba a ser para él pero cuando finalizó el guión se vio incapaz de memorizar al personaje además de ocuparse de toda la dirección del film. Fue la falta de tiempo la que le motivó a convertirse en Bob el Silencioso.

15. Miles de críticos especializados de cine de todo el mundo han querido ver en este Jay y Bob el silencioso a una versión más moderna de Laurel y Hardy (el gordo y el flaco). ¿Una influencia para Smith? No tenemos ninguna duda...

16. La familia del propio director participó de la película. Para abaratar al máximo los costes del reparto, Grace Smith y Virginia Smith, madre y hermana de Kevin, se convirtieron en actrices.

17. En Clerks hay algunas referencias cinematográficas que han trascendido al tiempo como la popular bola de nieve de Ciudadano Kane, aquí usada como fetiche, o la discusión sobre el genocidio de trabajadores de la estrella de la muerte de Star Wars.

18. La película se rodó en apenas 21 días (del 3 de marzo al 24 de marzo de 1993) con un horario matador: de 11 de la noche a 6 de la madrugada. Siete horas en las que tenían que montar iluminación, sonido y cámaras y desmontarlo para dejarlo todo como estaba.

19. La razón de rodar en blanco y negro no fue otra que la de abaratar costes.

20. El concepto de la película no iba a ser el que acabó teniendo. Kevin Smith quería denunciar costumbres de la sociedad estadounidense y se acabó convirtiéndo en una comedia satírica.

21. Pese a su tono humorístico, la asociación que califica las películas por edades le dió un +17 debido al lenguaje de los actores. Y eso sin un desnudo ni violencia. Esta calificación fue apelada pero aún así sólo se exhibió en 50 salas de cine de Estados Unidos.

22. La película cambian 9 veces de escena en referencia a los nueve anillos del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri, quién presta su nombre al protagonista de la cinta.

23. Clerks tiene un final alternativo en el que Dante muere a manos de un ladrón con pistola. Los padres de Kevin Smith criticaron ese final y el cineasta acabó recortando esa escena de las exhibiciones finales.

24. Clerks iba a conocerse originalmente como Inconvenience. Pero Smith hizo caso a los consejos de varios amigos que le recomendaron Rude Clerks. Su trabajo hizo el resto y la película recaudó 3 millones de dólares

25. El inicio de una leyenda que tiene varias películas y millones de seguidores: Mallrats (1995), Persiguiendo a Amy (1997), Dogma (1999), Jay y Bob el silencioso contraatacan de nuevo (2001), Clerks II (2006) y Clerks 3 en camino