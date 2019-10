Kesha ft Big Freedia - Raising hell [2019]

Rainbow, fue el trabajo místico y espiritual de Kesha con el que parecía cerrar puerta a un pasado marcado por su denuncia de abusos a Dr. Luke y un futuro con muchas incertidumbres en la música.

Ahora, un año después, regresa con High Road, un nuevo álbum que lanzará el próximo 10 de enero y que ella misma ha asegurado que es una especie de reivindicación de su derecho a irse de fiesta. Parece querer dejar los malos tiempos atrás y recuperar a esa Kesha divertida y festiva que conocimos en otros tiempos.

Y sí, este nuevo Raising hell, nos invita a no parar de bailar pero bajo un toque góspel y country que, tras ver el vídeo, dirigido por Luke Gilford, sabemos que lleva mensaje.

Ella se convierte en una rubia explosiva que tiene abducida a toda una comunidad que ha logrado convertirla en una exitosa telepredicadora. Y no, no es Dolly Parton aunque se asemeje. Pero, como la vida nos enseña en muchas ocasiones, no todo es lo que parece y tras esa fachada de éxito y felicidad hay una mujer que sufre.

Esa mujer es Kesha que, en casa, de puertas para adentro, vive una situación de violencia machista que desencadena un final inesperado. Le toca huir y eso nos permite ver su transformación de rubia a morena.

Y no llega sola, en esta ocasión, la acompaña el rapero queer, Big Freedia. Tienen tanta conexión que ya se han hecho, incluso, el mismo tatuaje en la mano, una raspa de pescado que les ha unido por siempre. Comparten muchas cosas, además de single y gusto por la manicura llamativa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kesha (@iiswhoiis) el 24 Oct, 2019 a las 5:05 PDT

“¿Estáis listos para provocar un pequeño infierno conmigo?”, nos preguntaba Kesha. Ahora es tu turno para darle una respuesta. Ella, desde luego, llega cambiando las reglas. De hecho, los primeros en escuchar este nuevo single, fueron los que llamaron a un número de teléfono que ella misma proporcionó en sus redes.