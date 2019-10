Don't start now de Dua Lipa se estrenará el 1 de noviembre

El estreno de la nueva era musical de Dua Lipa ya tiene fecha. Será el próximo 1 de noviembre cuando podamos escuchar Don't start now, el primer sencillo de su nuevo proyecto musical.

"He elegido sacar esta canción primer para poder cerrar un capítulo de mi vida y empezar otrocomenzar otro. Una nueva era con un nuevo sonido. Ha sido algo natural elegir esta canción en primer lugar porque la hice con la misma gente brillante con la que hice New rules" ha explicado la intérprete en un comunicado de prensa.

En sus redes sociales, Dua Lipa ha ido dejando pequeñas pistas de este segundo disco e incluso algunos breves adelantos de entre 10 y 20 segundos con el texto: "¿Me echáis de menos?". "Don’t show up/ Don’t come out/ Don’t start caring about me now/ Walk away/ You know how" se escucha cantar a la vocalista.

Han pasado 2 años desde que viera la luz su debut homónimo, Dua Lipa, así que la respuesta es clara y contundente: sí. Tendremos que seguir esperando para descubrir cuál será el nombre definitivo de DL2 pero la cuenta atrás para el estreno de su nuevo sencillo ya ha empezado.

"Todo el mundo habla sobre lo difícil que es el segundo álbum, pero en términos de composición ha sido mucho más fácil. Siento como si me conociese mejor a mí misma. Sé sobre lo que quiero escribir, sé cómo expresar mis sentimientos. Sé cómo hablar sobre las cosas y permitirme ser vulnerable" explicaba hace unos días Dua Lipa sobre su segundo disco de estudio.

El 2019 ha sido un año de reconocimientos mundiales para Dua Lipa a la que hemos visto en multitud de actos públicos. Sin embargo, musicalmente apenas hemos tenido un par de apariciones: Swan song, publicada en enero con la que puso ritmo a la película de Alita; y Free (Libre), la canción con la que presta voz a la campaña de YSL de la que es imagen.