Prince odiaba la música de Ed Sheeran y Katy Perry

Siempre estuvo relacionado con la música pop, pero el estilo de Prince siempre se movió entre el funk, soul, blues, rock... llegando así su influencia llegó a todo tipo de sonidos y expresiones. De acuerdo con Según unas nuevas publicaciones encontradas en la casa del artista, escritas por su propio puño y letra, no soportaba la música de dos compañeros de profesión: Ed Sheeran y Katy Perry.

Es una de las opiniones que se extraen de las memorias de Prince, The beautiful ones, repletas de recuerdos y opiniones de todo tipo sobre la evolución de la industria de la música. El periódico británico The Guardian ha compartido un fragmento de lo que Prince pensaba en ese momento sobre la situación de la música actual, para ser exactos del pop y los artistas que sonaban en ese momento.

En las notas, encontradas en su casa de Paisley Park y publicadas en The Guardian, Prince también critica a la industria musical por “tratar de encajarnos a toda costa” a los dos cantantes. El autor de Purple Rain escribió: “No nos gusta su música, no importa cuántas veces pongan sus canciones”.

Prince - 'I Feel For You'

No es la única novedad reciente vinculada a Prince. Sus herederos han lanzado una versión acústica de I Feel for You, un tema de 1979, en conmemoración del aniversario de la edición del segundo disco de Prince. El tema, presuntamente grabado entre diciembre y enero de 1978 y 1979, “captura al Prince veinteañero en un momento íntimo, crudo”, según los especialistas que trabajaron con el material.