David Rees contesta las preguntas de varios niños que se saben de memoria ‘De ellos aprendí’

Si tienes a algún niño en tu entorno, seguro que entonces, en el último año has escuchado en alguna ocasión De ellos aprendí, la canción de Davis Rees compuesta con frases de personajes de la infancia que lo ha petado entre los más pequeños.

El vídeo tiene más de 82 millones de visualizaciones en youtube, se ha convertido en un hit en muchas escuelas y este verano ha sonado en casi todas las mini discos de la costa.

Un éxito inesperado que su autor reconoce que “me ha cambiado la vida. Me ha dado oportunidades que me han hecho cumplir sueños. Voy a sacar un disco y en parte creo que es por esa canción que escribí sin ningún tipo de pretensión. Me ha abierto una ventana mucho más grande”.

Rees se ha convertido en una especie de amigo de los niños y eso le encanta. “Siento respeto, al fin y al cabo yo entré en psicología y, si sigo en ella, me gustaría dedicarme al ámbito educativo. Todo lo que tenga que ver con el ámbito infantil me hace sentir respeto”, asegura.

Aunque su canción transmite muchos valores, él no se siente responsable de la educación de los más pequeños, “creo que la responsabilidad de la educación de un niño es de los padres y del colegio”.

Y como se ha convertido en una especie de héroe para los más pequeños, quiénes mejor que ellos para hacerle unas cuantas preguntas.

Maya Bargueño (9 años): ¿Cómo es que te sabes tantas escenas de Disney?

Tuve mucha ayuda de mi audiencia. Me gusta contar con la gente y pregunté por redes sociales ‘¿qué películas os han marcado?’. Incluí las mías pero también hay frases que no me llamaron la atención pero sí han formado parte de la vida de mucha gente. Tuve mucha ayuda de mi público.

Vega Estévez (9 años): ¿Por qué cantas?

Canto porque no me imagino de otra forma, lo necesito. Recuerdo irme a la universidad sin mi piano porque estaba en mi casa y pasaron dos semanas y casi exploto y me compré una guitarra y aprendí a tocarla porque no podía más.

Mónica Albi (9 años): ¿Cuál es tu comida favorita?

Las patatas fritas.

Adriana Alcaide (8 años): ¿Cuál es tu color favorito?

El amarillo y el azul.

Marta Barrena (7 años): De tus canciones, ¿cuál es tu favorita?

Aladín porque me parece muy guay. La letra y la melodía son como muy guays.

Mateo Miguel (9 años): ¿Cómo aprendiste a tocar el ukelele?

Yo solo. Sabía tocar la guitarra y muchas horas, horas de ensayo.

Lorenzo Alcaide (9 años): ¿Cómo conociste a tu mejor amigo/a?

Actualmente, haciendo canciones.

Valentina Bargueño (6 años): ¿Tienes alguna mascota?

No. Iba a decir mi hermana pero (risas) es una broma.

Ainara Estévez (11 años): ¿En qué te inspiraste para componer la canción De ellos aprendí?

En poder volver a escribir cosas que yo sentía cuando era pequeño.

Ariadna Alonso (9 años): Hiciste De ellos aprendí pero, ¿qué aprendiste de ellos?

Mi primer aprendizaje de la canción es la de Dumbo y es la de ‘aférrate a aquello que te hace diferente’.

Anna Ros (9 años): Si fueras un personaje de Disney, ¿cuál serías?

Dumbo.

Olivia Bargueño (6 años): ¿Practicas algún deporte?

No demasiado. He practicado cuando estaba en el instituto, hacía atletismo. Pero lo he dejado.