Taylor Swift recibe el premio de honor a mejor artista de la década de los AMA's

No hay quien pare el éxito de Taylor Swift. La cantante, que lanzó su séptimo álbum (Lover) el pasado mes de agosto, no para de romper récords. ¡Y no nos extraña! No ha cumplido ni 30 años (lo hará el próximo 13 de diciembre), pero tiene una carrera a sus espaldas que más quisieran muchos artistas de larga trayectoria.

Pues bien, parece que esto no ha pasado desapercibido por los AMA’s y este miércoles, 30 de octubre, le ha otorgado el Premio Honorífico a artista de la década. ¡Todo un privilegio! De este modo, la cantante de You Need To Calm Down será homenajeada por estos diez años de carrera en la próxima ceremonia de estos premios.

De hecho, la artista será una de las grandes protagonistas de la noche y subirá al escenario de los premios para interpretar algunos de sus mayores éxitos. Vamos, que se hará un súper rémix de su carrera. ¡Un show que todo fan de la cantante debe ver!

“El impacto de Taylor Swift en la música en esta década es innegable y sus actuaciones en los American Music Awards han sido siempre espectaculares, ¡estamos encantandos de homenajearla como nuestra Artista de la Década y no podemos esperar para que nos sorprenda a todos con una actuación épica!”, ha dicho Mark Bracco, vicepresidente ejecutivo de Dick Clark Productions, la empresa que organiza el evento).

No es casualidad que los AMA’s hayan decidido otorgarle este premio a Swift, teniendo en cuenta que se trata de la cantante femenina con más premios de la historia. ¡suma un total de 23! De hecho, sin ir más lejos, este año está nominada a cinco categorías: mejor artista del año, mejor vídeo musical, mejor artista pop, mejor álbum pop y mejor artista contemporáneo.

Si se lleva dos de estos galardones, Taylor Swift podría superar al mismísimo Michael Jackson como la cantante más premiada de la historia de estos premios. ¿Lo superará?

Tendremos que esperar hasta el 24 de noviembre para conocer a los ganadores de los AMA’s y, sobre todo, para ver la pedazo actuación que se marcará la diva encima del escenario.