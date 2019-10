Sam Smith, Meduza y Jonas Brothers brillan en la lista esta semana

Esta semana, los protagonista de la lista son todos foráneos. Si en el número uno tenemos a Lil Nas X y Billy Ray Cyrus con Old town road, la subida más fuerte ha sido la de Meduza fea. Goodboys con el tema que arrasó en Ibiza este verano: Piece of your heart. Ha escalado seis posiciones hasta quedarse en el #23.

El debut de Sam Smith con How do you sleep? ha sido impetuoso: se ha situado directamente en el #28, justo en la semana en que acabamos de anunciar que se incorpora al cartel de actuaciones de LOS40 Music Awards. Suya es la entrada más fuerte de la semana. Si el plantel de artistas que subirán al escenario ya era un lujo, con la adición del vocalista británico queda insuperable.

Por su parte, los Jonas Brothers siguen haciendo de las suyas en el chart. Mantienen su doblete, y con Sucker (#26) retienen el récord de permanencia, pues sus 31 semanas en lista lo convierten en el tema más veterano del ránking. En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar te amplía la información.