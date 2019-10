Sam Smith actuará en LOS40 Music Awards 2019

Cada vez falta menos para que el próximo 8 de noviembre se celebre la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2019 en el Wizink Center de Madrid. La mayor fiesta de la música en España tiene aún reservadas muchas sorpresas para todos vosotros y todas vosotras hoy podemos desvelar la primera: Sam Smith se une al cartel de LOS40 Music Awards 2019.

Es el cartel más potente y diverso de las trece ediciones celebradas hasta ahora. Una apuesta firme por reunir en un mismo escenario a los artistas y las artistas del momento apostando por la diversidad de géneros, sonidos y ritmos.

Sam Smith actuará para el público que desde hace semanas ha agotado todas las entradas. Su nombre se une a un plantel repleto de artistas nacionales e internacionales formado por Jonas Brothers, Rosalía, Nicky Jam, Aitana, Lola Índigo, Leiva, Manuel Carrasco, Amaral, Vanesa Martín, Beret, Becky G, Ava Max, Mabel, Pedro Capó, Anitta, Sofía Reyes, Don Patricio, DVicio y Taburete.

Todo ello en una noche para la que LOS40 Music Awards están preparando un espectacular show con momentos únicos y donde se entregarán los premios a quiénes venzan en cada una de las 14 candidaturas englobadas en 3 categorías: España, Internacional y Global Mixta. Además del jurado profesional, el público tendrá también su protagonismo al elegir por votación popular la Mejor Canción LOS40 Global Show y a Mejor Artista o Grupo Del 40 al 1.

Sam Smith ha vivido un 2019 repleto de éxitos gracias a canciones como Dancing with Strangers, una preciosa colaboración junto a Normani Kordei (ex Fifth Harmony), que ya se ha convertido en una de las canciones del año. Ya en verano nos sorprendió con How Do You Sleep?, en cuyo videoclip lo da todo con una coreografía espectacular: "La reina del baile que llevo dentro está emocionada por ser liberada". Su presencia sobre el escenario del Wizink Center de Madrid va a dar que hablar. Y todo ello sin perder de vista su tercer disco de estudio en el que ya está trabajando y que podría llegar en 2020.

¿Dónde puedo ver LOS40 Music Awards 2019?

Puedes ver LOS40 Music Awards en directo en los40.com y en Youtube, Twitter de LOS40 y en antena en tu dial de LOS40. A partir de las 18:30 horas, conéctate para no perder detalle de la alfombra roja presentada por nuestro equipo de locutores y locutoras y a las 20:00h quédate a nuestro lado porque comienza la gran ceremonia de entrega.

Estamos preparando una retransmisión 360 para que no te pierdas ni un detalle en nuestras redes sociales. Estés dónde estés, seas de la red social que seas, podrás seguir el minuto a minuto de todo lo que ocurre en los premios a través del hashtag #Los40MusicAwards en Instagram, Twitter y Facebook. Un nutrido grupo de djs de LOS40 e influencers te irán contando todo lo que pasa antes, durante y después de este e-v-e-n-t-a-z-o.

Estas son los personas nominadas a LOS40 Music Awards 2019

Unos premios solidarios

Como siempre, LOS40 Music Awards 2019 serán unos premios solidarios. Bajo el lema es La música está en nuestra naturaleza, LOS40 nos unimos a la lucha contra el cambio climático, esta vez en colaboración con el Instituto Jane Goodall y WWF para luchar por la protección de los animales en peligro de extinción. Por ello, parte de la recaudación de las entradas de LOS40 Music Awards 2019 irá destinada al cuidado de las especies protegidas. Todo ello, en el marco de la campaña 'Únete contra el cambio climático, #IDo' que se está llevando a cabo desde la emisora en favor del medioambiente.

El artista cántabro Okuda San Miguel se ha sumado a LOS40 en su compromiso por el planeta y con su propósito social: el respeto por el medioambiente y la biodiversidad. Fiel a este espíritu, Okuda San Miguel se ha encargado de crear la imagen de LOS40 Music Awards 2019, compuesta por formas geométricas y una gran variedad de colores que representan la diversidad en la naturaleza o ambiente. Okuda también ha diseñado el Golden Award, los premios más distinguidos de LOS40, de manera que quienes se hagan con este galardón recibirán una obra de arte única.