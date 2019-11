Los creadores de Juego de Tronos, fuera de la nueva trilogía de Star Wars

Durante muchos años, los productores David Benioff y D.B. Weiss fueron las dos personas más envidiadas del planeta. De sus mentes, de sus manos y de sus bolsillos surgió la adaptación televisiva de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Juego de Tronos les catapultó a la fama y les abrió las puertas de todas las empresas de entretenimiento.

Gracias a su trabajo Disney y Lucasfilm les ofrecieron la posibilidad de hacerse cargo de una nueva trilogía de Star Wars que arrancaría en 2022. Su idea era remontarse miles de años de la saga Skywalker hasta el origen de la orden Jedi.

El cine nunca ha visto cómo surgió esta misteriosa orden de caballeros que vivió y luchó por la antigua república. Y parece que si alguna vez su historia llega a la gran pantalla no será de la mano de Benioff y Weiss.

Porque Lucasfilm ha anulado el contrato que vinculaba a los creadores de Juego de Tronos con los dueños de la franquicia de La guerra de las galaxias. ¿Las razones? Casi tantas como rumores y casi tan ciertos como ellos.

Hay quien asegura que el decepcionante final de Juego de Tronos, las duras críticas a su producción y la mala prensa que se han ganado entre la crítica habrían sido el detonante de esta decisión.

Otros apuntan directamente a un multimillonario acuerdo que Benioff y Weiss habrían firmado con Netflix en paralelo a la saga Star Wars y que podría haberles distraido de su trabajo en una galaxia muy, muy lejana.

En medio de todos esos rumores, el dúo envió un comunicado a Deadline intentando dar su versión: "There are only so many hours in the day, and we felt we could not do justice to both Star Wars and our Netflix projects" ("No hay tantas horas en el día, y sentimos que no podríamos hacer justicia a ambos proyectos: el de Star Wars y el de Netflix").