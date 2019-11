Sara Socas - Ahora Me Quiero Más [2019]

Sara Socas ha llegado el hip hop y el freestyle a otro nivel. La tinerfeña se ha consolidado como una de las mayores promesas de estos dos ámbitos a nivel internacional, habiéndose hecho con la victoria de diversas competiciones por todo el mundo.

Y es que, si hay algo que la vida nos enseña es que no hay triunfo regalado, por lo que el éxito de Socas no iba a ser menos. La artista se ha encargado de llevar un mensaje por bandera que hoy inspira a pequeños talentos que quieren hacerse un hueco en esto de la improvisación. Sara Socas ha llegado al mercado de la música para quedarse.

Para prueba, el último tema que ha lanzado que canta al amor propio y a la superación de una relación tóxica que sentenció a la confianza. "Ahora me quiero más, desde que tú no estás" son algunos de los versos que reza esta canción. Un grito de rabia hacia esa persona que protagonizó tu sufrimiento, pero por la que ahora no derrarmás una sola lágrima más.

Un tema que llega acompañado de un videoclip al más puro estilo urbano y protagonizado por diversas calles de Madrid. En ella, Sara interpreta el tema a cámara y comparte planos con otras chicas que hipnotizan con sus miradas.

Sin duda, uno de los mayores atractivos del estilo de Socas es su hibridez en los distintos géneros. Aunque sus temas responden a los ritmos del hip-hop, su voz los convierte en una melodía armoniosa que consigue marcar la diferencia con respecto a artistas de su mismo ámbito.

Prueba de ello es, también, Vuelve, el tema que comparte con Fran Mariscal. En él, aunque nos deleita con fragmentos de rap, también nos permite conocer su talento vocal con diversas armonías. Lo mismo ocurre con Ahora Me Quiero Más, en el que podemos escuchar esta unión.

Sara Socas se ha convertido en una de las voces más reconocidas del ámbito del freestyle. La improvisación es uno de los mayores pilares de su vida, y eso es algo que también ha querido reflejar en este tema. "Entonar, innovar, toma freestyle, es lo único a lo que dedico mi time" son otros de los versos que dan vida a su nuevo hit.

Una pasión que también pudimos comprobar a través de la presentación de la nueva temporada de LOS40 en 2019, en la que nuestra protagonista se encarga de poner voz y emoción a las imágenes que la acompañan. Juzga tú mismo:

Sara ha regresado con un tema que ya opta a convertirse en tu nueva obsesión. Así que ten cuidado si decides escucharlo, pues no tendrás otra opción que reproducirlo en bucle. ¡Dale al play!