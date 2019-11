Beatriz Luengo sobre Blas Cantó en Eurovisión: “Me ha sorprendido que se la juegue”

Beatriz Luengo es una mujer de corazón y alma y eso lo vuelca sobre todo lo que la rodea. Sobre su música que la ha llevado a tener el estatus que tiene tanto como cantante como compositora. Sobre su primer libro, El despertar de las musas, que es una reflexión delicada pero rotunda sobre el feminismo. Sobre su familia que está muy presente en su vida y son su prioridad. Y, también, vuelca ese corazón sobre sus amigos y uno de ellos es Blas Cantó.

“Cuando te dicen que tu mejor amigo representará a España en Eurovisión y tú te mueres de amor porque sabes que lo hará muy bien ❤️”, escribía en sus redes cuando se enteró de la noticia. Y es que tienen una gran complicidad como pudimos comprobar en Tu cara me suena cuando coincidieron como concursantes.

Así que, en cuanto hemos tenido la oportunidad de hablar con ella, no hemos querido perder la oportunidad de preguntarle por el tema. “Es muy fuerte esto de Blas a Eurovisión. Es mi mejor amigo en la vida real”, confesaba.

“Siempre hay dos preguntas que me hacen: ¿Irías a Eurovisión? Y ¿Qué piensas de Blas Cantó en Eurovisión? De repente no pensé que fuera era algo que él iba a querer hacer y decía en las entrevistas ‘no sé, no estoy segura de que Blas quisiera ir a Eurovisión”, reconoce sobre lo que ella pensaba antes de saber que había sido seleccionado y había aceptado.

“Para mí ha sido una sorpresa pero me encanta, lo va a hacer super bien. Aparte del talento que tiene, tiene muchísimo control sobre su voz”, asegura sobre las cualidades de Blas.

Y es que representar a España en Eurovisión no es cualquier cosa. “Hay una cosa muy importante…cuando mandan gente muy, muy, muy nueva a Eurovisión, que no ha tenido ningún tipo de experiencia escénica me preocupa”, reconoce, “hay algo más allá de cantar bien o bailar y es el miedo escénico que tienes que ir superando”.

“Empiezas en un bar pequeño, superas el miedo escénico para 20, luego otro sitio más grande, luego otra plaza, para llegar a una televisión de 350 millones de personas que te están viendo y tener controlado eso y Blas lo va a tener super controlado”, explica.

Está siguiendo de cerca los pasos que está siguiendo su amigo: “Es muy responsable, está buscando las canciones como las tiene que buscar, con mimo, sabe lo que quiere y tiene muchas ganas de representar a España que me parece importante. Que vaya alguien que entienda en esto una oportunidad, que quiera representar, porque si no quiere…”.

Está claro que Blas Cantó quiere ir a Eurovisión y, conociendo lo perfeccionista que es, estará pendiente de todos los detalles y dándole mil vueltas. Sin duda, tiene una gran responsabilidad entre manos.

“Entiendo que ha sido muy valiente porque es un riesgo ir a Eurovisión y Blas tiene un nivel donde se juega mucho”, admite Beatriz, “cuando no tienes nada que perder es una exposición y ya, me parece muy valiente de su parte, por eso me ha sorprendido que se la juegue, dice mucho de él, y ojalá la gente sepa valorar esto”.