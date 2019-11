Liam Payne posa en ropa interior y muy sexy para la nueva campaña de HUGO

El artista británico Liam Payne acaba de hacer público su nuevo proyecto y, aunque te va a gustar, no tiene nada que ver con la música. El cantante de temas como Stack It Up o Familiar acaba de protagonizar la nueva campaña de HUGO Bodywear junto a la modelo Stella Maxwell.

/ Mert Alas y Marcus Piggott

Tras el lanzamiento de su primera colección cápsula para esta marca, Liam Payne se desnuda para prestar su imagen a la nueva línea de ropa interior de la firma. Los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott han sido los encargados de materializar esta sesión y sacar el lado más sexy de Liam Payne.

Con el interior de un piso berlinés como escenario, aparece Liam vestido con algunos de los diseños más destacados de la línea de ropa interior. El músico y la modelo interpretan a una joven pareja que ha escapado a Berlín dejando atrás el acoso de los paparazzi.

/ Mert Alas y Marcus Piggott

En palabras del propio Liam Payne: "Me siento afortunado de haber sido escogido como el rostro de HUGO, ya que me da la oportunidad de protagonizar campañas tan icónicas como esta. Ha sido una experiencia maravillosa trabajar con un grupo de profesionales con tantísimo talento".

Liam Payne, en ropa interior de la firma Hugo. / Mert Alas y Marcus Piggott

En una imagen hipersaturada, Liam aparece de pie en una cama, con un slip que lleva el logotipo de HUGO bordado en la cinturilla. En una fotografía en blanco y negro, posa para Maxwell mientras ella le graba. En la que sea tal vez la más íntima de esta serie de imágenes, la pareja es retratada abrazada entre las sábanas. Ella lleva la ropa interior de él, y él no lleva absolutamente nada.