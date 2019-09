ASÍ SE HIZO: Liam Payne explica su última canción, ‘Stack it up’

"Ed Sheeran me mandó un email; siempre es un orgullo tener un correo de Ed Sheeran diciendo que tiene una canción para ti", nos cuenta Liam Payne sobre su nuevo tema: Stack It Up, junto al rapero A Boogie wit da Hoodie. Y así comenzó la MAGIA....

La magia para dar forma a un hit instantáneo, a una canción con ritmos caribeños que transita entre el hip hop y el pop, que se siente cómoda en la pista de baile, pero también para activarnos por la mañana en la intimidad de nuestra casa.

El artista británico visitó LOS40 para presentar su nuevo single y nos dio todas las claves de su canción en esta nueva entrega del serial de reportajes ASÍ SE HIZO, donde lo importante son siempre las canciones.

Stack It Up es un tema con matices de pop urbano que cuenta con todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes himnos de la temporada. Ha sido compuesta por Ed Sheeran, Steve Mac, Fred Gibson y Boogie y grabada en Reino Unido. De sus elementos más destacados encontramos una percusión caribeña y una letra muy juguetona. Precisamente Sheeran y Mac son dos de los nombres con los que ya trabajó en su anterior hit: Strip That Down.

Esta canción va dirigida concretamente a los que la escuchan por la mañana. Intento inspirar a esa gente que va a trabajar, inspirarla para que disfruten de su trabajo, consigan ese ascenso o dan un paso más

La canción habla explícitamente sobre el dinero, pero en el mejor de los sentidos. Así lo explica Liam Payne: "El mayor problema que tenía con esta canción es que está muy centrada en el tema del dinero. Tener dinero es genial, por supuesto, pero quería personalizarla hablando sobre cómo me siento a veces a ese respecto. La idea era esa: puedes tener mucho dinero, pero si no tienes con quien compartirlo, no tiene mucho sentido".

Pero... ¿Cuál es la parte favorita de la canción? Para el artista, el inicio es clave: "Mi parte favorita es la primera frase de la canción: I don't wanna be broke, when I d-i-e, wanna be livin' it up, in VIP (No quiero estar en la ruina, cuando muera, quiero estar viviendo en VIP) no sé, es genial y estoy muy contento con la base que le pusieron", explica.

ESTA CANCIÓN ES PERFECTA PARA... ... aquellos que cada mañana enfrentan el día con fuerza, sonrisa y determinación.

Sin embargo, la parte de la canción con la que más se identifica "es con la historia de ese chico que está en un momento difícil, lo está pasando mal para salir adelante, pero tiene grandes sueños, me recuerda a mí cuando era joven antes de que me presentara a las audiciones y acabara formando parte de One Direction, que es lo más alucinante que me ha pasado".

En el videoclip del tema, rodado en Nueva York, aparecen Liam y Boogie en un salón recreativo. El universo arcade está muy presente y muestra una divertida versión animada de Liam y Boogie, como parte de los gráficos de uno de los juegos de las máquinas del salón

Liam ha vendido más de 18 millones de singles en tan solo dos años como artista en solitario desde que abandonase One Direction. Su pelotazo mundial con el single de debut, Strip That Down feat. Quavo vendió 11.5 millones de copias en todo el mundo y supera los 1.8 billones de streams, mientras que su single Polaroid ha vendido dos millones de copias.

Otros singles anteriores de éxito del artista de ventas multiplatino son, Strip That Down, Bedroom Floor, Familiar con J Balvin y For You, su éxito top 10 británico a dúo con Rita Ora incluido en la banda Sonora oficial de 50 Sombras Liberadas.

SOBRE 'ASÍ SE HIZO'

ASÍ SE HIZO es un nuevo formato audiovisual de LOS40 que estrenamos con Amaia y su canción Nadi podía hacerlo. Se trata de un pieza especial en el que cada artista puede desarrollar su canción y ayudarnos a comprender cómo ha sido todo el proceso creativo.