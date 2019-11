Laura Escanes confiesa con qué talla se ha quedado tras dar a luz

Laura Escanes se ha convertido en una de esas mamás que van compartiendo cada cambio o suceso que ocurre en su recién estrenada faceta de mamá. Hace unos días nos hablaba de un incidente con su pequeña Roma cuando fue a hacerle unas fotografías para el pasaporte. Ahora, le ha tocado el turno de hablar de sí misma y de los cambios que ha sufrido su cuerpo tras el embarazo.

Como a toda mujer, convertirse en madre, le ha cambiado el físico y, aunque seguro, que en breve recuperará su figura de siempre porque es joven y se cuida, tiene que pasar por un proceso.De momento nos ha hablado de su talla. "De momento he dejado los pantalones talla 36 y 38 en el armario", confesaba, "hola talla 40, pero oye, me veo estupenda #yamelodigoyo". Tampoco es que una talla 40 sea algo exagerado.

Pero seguro que poco a poco irá recuperando la que tenía antes. Lo bueno es que, una vez, una celeb visibiliza lo que es la realidad de un embarazo. No es normal recuperarse en dos días, lleva un proceso y ella es consciente y lo asume dentro de la normalidad, sin dramas.Claro que ya ha habido alguna que eso de que considere la talla 40 algo como para no verse estupenda, no lo ha asimilado muy bien. "Como que 'oye, me veo estupenda?' Hahaha, una talla 40 no es para sorprenderse al verse estupenda. "Jajaja, claro que no! Hablo de mi recuperación posparto y el cambio de mi cuerpo, eso es todo!", contestó ella para evitar que el tema se saliera de madre.

"Claro que sí! Las de talla 40 existimos, somos muchas y estamos estupendísimas!!! Ole tú o "no pasa nada!!! Lo más bonito de saber que usas esa talla es tener a la pequeña Roma en brazos", son algunos de los comentarios que le han hecho sus seguidoras.

Los piropos no han dejado de sucedersey la mayoría coincidía en asegurarla que está preciosísima. Y la han recordado que la talla, como la edad, no es más que un número.Las cuatro fotos que ha subido para que podamos observar cuál es la talla que tiene ahora, no dejan más que constancia de que su recuperación va viento en popa y que está tan guapa como siempre. Desde luego, conserva la actitud y eso es lo que importa.

Ha pasado ya un mes como ella misma compartía junto a una foto con su pequeña en brazos. "Hoy hace un mes que llegaste al mundo. Feliz cumplemes", escribía junto a la imagen que le había copiado a su marido, Risto Mejide.

Amigas como Verdeliss no tardaban en felicitar a la pequeña.Parece que la influencer se está haciendo a las mil maravillas con eso de ser mamá, y como todas en su situación, ya sale de casa cargada de trastos que necesita el bebé, como ha compartido en su stories.