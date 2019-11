Blade Runner y sus predicciones acertadas (y no tanto) sobre noviembre de 2019

Primero le llegó el turno al 1997 de Terminator 2 y el futuro dominado por Skynet y la conciencia de la Inteligencia Artificial de las máquinas. 2001 Una odisea en el espacio dio para muchos reportajes a comienzos del siglo XXI. Luego tocó hablar de Regreso al futuro como película de ciencia ficción en la que algunas predicciones sobre el futuro acertaban o erraban cuando el Delorean viajó hasta octubre de 2015. Pero en este 2019 otro largometraje futurista llega al momento de su celebración: Blade Runner.

Esta cinta de culto que Ridley Scott estrenó en 1982 cumple ahora 37 años. Basándose en la obra de Philip K. Dick, sus guionistas y productores imaginaron un mundo en el que algunas predicciones fueron muy acertadas y otras no tanto. ¡Pero quién acertaría todo con un margen de diferencia de cuatro décadas!

Estamos en Noviembre del 2019, año en el que la primera película de Blade Runner se basa. pic.twitter.com/S7mR7NKSAP — Ahladita (@Eva_berbell) November 2, 2019

Tristemente para todos los fans de Blade Runner, la primera predicción acertada fue la despedida del replicante Roy Batty en la figura del actor que le dió vida: Rutger Hauer. El replicante se despedía de 2019 con su ya icónico monólogo: "I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die" ("Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orion. He visto rayos c brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir").

Tecnológicamente hablando, algunas de las predicciones de Blade Runner acertaron de pleno en la vida cotidiana de la población mundial. Las videollamadas que en 1982 parecían algo imposible, a día de hoy son lo más habitual en nuestros teléfonos. Los gigantes carteles electronicos con anuncios cuelgan de nuestras fachadas igual que lo hacían en aquella metrópoli gigantesca en la que se había convertido Blade Runner. Algunas de las escenas en casa de Deckard daban a entender que en el futuro las casas serían inteligentes y el dardo dio justo en el centro de la diana con la robótica aplicada a las casas y los asistentes de voz que contestan como si de una IA se tratara.

De momento la tecnología no ha sido capaz de crear replicantes tan reales como los del largometraje ni tampoco existen coches voladores con los que los atascos, probablemente, pasarían de la tierra al cielo. En cuanto a los detectores de mentiras para diferenciar replicantes de humanos a través de las emociones, tampoco se ha llegado a ese nivel de perfección ni tienen validez a efectos jurídicos o legales. Los viajes interestelares y las colonias en otros planetas todavía nos siguen sonando a ciencia ficción... Estas predicciones no han llegado a tiempo.

Blade Runner y sus predicciones acertadas (y no tanto) sobre noviembre de 2019

Obviamente cualquier revolución, ya sea la industria o la tecnológica actual, lleva aparejados otros cambios en las sociedades. Blade Runner imagino que sus predicciones afectarían al modelo urbanístico de grandes ciudades como Los Ángeles que pasarían a ser gigantescas colmenas de seres humanos (tampoco hemos llegado a tanto) y sobre todo que las condiciones climatológicas estarían muy afectadas por la enorme contaminación generada por los humanos. Dieron en el clavo.

Tendremos que esperar tres décadas más para ver si lo que vimos en Blade Runner 2049 se corresponde con la realidad o si aún esta no supera a la ficción.