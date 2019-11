LOS40 quiere invitarte al preestreno de Los Ángeles de Charlie, con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, para que puedas disfrutarla antes que nadie. El próximo 14 de noviembre organizamos visionados en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Santiago de Compostela. Tan solo tienes que pinchar en ESTE ENLACE PARA DESCARGARTE una de las entradas dobles para este evento.

En 1978 Sabrina Duncan, Jill Munroe y Kelly Garrett aterrizaban en la televisión estadounidense como Los Ángeles de Charlie. Tres mujeres que dejaron el cuerpo de policía para trabajar a las órdenes de un detective privado de nombre Charlie (Charles Townsend) al que nunca se veía en la pantalla, pero del que se escuchaba su voz. Farrah Fawcett, Jaclyn Smith y Kate Jackson fueron las actrices que encarnaron a estos personajes por primera vez. Si hablamos de personajes femeninos empoderados, estos ángeles fueron unos de los pioneros.

Los Ángeles de Charlie llega a los cines el próximo 5 de diciembre

No sería hasta 2000 cuando habría una revisión de la historia para adaptarla a los nuevos tiempos en forma de película. Cameron Díaz, Lucy Liu y Drew Barrymore cogerían el testigo en la agencia de Charlie como Natalie, Dylan y Alex. El personaje de Bosley, el enlace entre Charlie y las chicas, recaía en esta entrega en Bill Murray. McG fue el encargado de dirigir esta adrenalínica Los Ángeles de Charlie que tuvo su secuela, Al Límite, en 2003.

LOS40 te invita al preestreno de 'Los Ángeles de Charlie', una de las pelis más cañeras del otoño

Ahora, más de quince años después del último de los largometrajes, Sony Pictures ha vuelto a recuperar sus míticos personajes. En una nueva entrega que llega a los cines el 5 de diciembre podremos ver una versión de Los Ángeles de Charlie perfecta para la Generación Z. Por muchos motivos, pero principalmente porque esta es la primera película de la franquicia que está escrita y dirigida por una mujer, Elizabeth Banks, que además tiene un papel en la misma.

Por lo que, por vez primera, una historia eminentemente femenina tendrá, además, la mirada que le corresponde. Las nuevas agentes de Charlie están interpretadas por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska quienes interpretan respectivamente a Sabina, Elena y Jane. Nuevas caras para unos personajes que poco tienen que ver ya con aquellos de finales de los 70.

La nueva entrega también cuenta, no con uno, sino con tres Bosleys. Patrick Stewart, Djimon Honsou y la propia Elizabeth Banks. Y como en todas las anteriores el punto de comedia romántica también estará presente por lo que Sam Claflin y Noah Centineo tienen un papel importante como rompecorazones en esta nueva entrega.

En esta película que presenta a la nueva generación de Ángeles la historia gira en torno a la expansión internacional de la agencia de investigación de Charlie. Sus nuevas oficinas alrededor del mundo tendrán que trabajar coordinadas cuando un joven científico los ponga sobre aviso del desarrollo de una nueva tecnología muy peligrosa que podría poner en peligro a todo el mundo.

Los Ángeles de Charlie junta para su tema central, Don't call me angel, a Miley Cyrus, Ariana Grande y Lana del Rey

Los Ángeles de Charlie ya ha conseguido un hito antes de su estreno pues ha juntado para el tema central de la película a Miley Cyrus, Ariana Grande y Lana del Rey. Don't call me angel fue toda una revolución en el momento de su lanzamiento ya que suponía una colaboración entre tres de las artistas más importantes (y dispares) del panorama musical actual.

La propia Ariana Grande se ha erigido en coproductora de la banda sonora de la película y son cinco las canciones de la artista que se pueden encontrar en el álbum que salía a la venta el pasado 1 de noviembre. Además del ya citado Don't call me angel los fans podrán disfrutar de How I Look on you, Got her own en colaboración con Victoria Monét, Bad to you con Nicki Minaj y Normani, o Nobody con Chaka Khan.

Una música súper potente, la que propone Los Ángeles de Charlie, que además cuenta con Pantera, la nueva canción de Anitta que se podrá escuchar a lo largo del metraje.

