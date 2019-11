Así suena ‘Into the Unknown’, el temazo de ‘Frozen II’ interpretado por Panic! At The Disco

Disney anunció hace unas semanas a los artistas que participarán en la banda sonora de Frozen II: Panic! At The Disco, Kacey Musgraves, Weezer y, como última incorporación, David Bisbal -para la versión española de la película-. De todas las canciones internacionales, la que más llamó la atención el tema que llevará la voz de Brendon Urie y el resto de P!ATD, Into the unknown.

Al tener su versión en la película interpretada por Idina Menzel -la actriz que dobla a Elsa en su versión original-, muchos creen que este tema es el próximo Let It Go. Ya está disponible en todas las plataformas, y suena así:

Sin duda, una letra y melodía que son el perfecto acompañamiento para la que será la gran aventura de Elsa, que se adentrará en el mundo que hay más allá del reino de Arandelle para descubrir toda la verdad sobre sus poderes.

Un proyecto que despierta ilusión a audiencia y artistas a partes iguales, ya que el grupo estadounidense no tardó en aceptar la composición del tema al llegarles la oferta.

La canción ya ha sido muy aplaudida por muchos fans, aunque no será la única. Frozen II vendrá acompañada de su propia banda sonora, que reafirmarán la saga de vuelta al género musical. Como ya hizo su predecesora, las aventuras de Anna, Olaf y volverán a estar acompañadas de 11 temas que ya auguran el éxito de la primera película, con los que la factoría se alzó con bastantes premios.