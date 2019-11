Lo nuevo de The Script es Sunset and Full Moons

La espera para los seguidores de The Script está a punto de terminar. Este próximo 8 de noviembre se pondrá a la venta su sexto álbum de estudio que verá la luz bajo el título de Sunset and full moons.

La banda liderada por Danny O'Donoghue pone fin a casi dos años de silencio discográfico desde la publicación en 2017 de Freedom child, su quinto trabajo. La primera tarjeta de presentación de este nuevo elepé fue The Last time, una canción que "habla sobre los sentimientos tan intensos que experimentas cuando te das cuenta de que tal vez estés viendo a la persona que amas por última vez en tu vida".

Ya solo quedan un par de días de espera para descubrir cómo será el sonido de un disco en el que han trabajado Mark Spice Stent (Coldplay, Beyoncé), Manny Marroquin (Post Malone, Dua Lipa) y Dan Frampton. Los 11 millones de discos que The Script ha vendido hasta la fecha son garantía de que algo bueno está en camino.

Los irlandeses no tardarán en salir de gira para presentar en directo las canciones incluidas en su sexto proyecto de estudio. De momento ya han confirmado las primeras fechas de un tour que recorrerá Reino Unido y algunas ciudades europeas.

Además de The last time, The Script ha presentado también la canción con la que se abre el disco, Something unreal, un uptempo que sorprenderá a todos los fans de la banda por su electrizante ritmo y la energía que transmite.

Este es el listado de canciones de Sunset and full moons

Something Unreal

The Last Time

Run Through Walls

If You Don’t Love Yourself

Hurt People Hurt People

Same Time

Underdog

The Hurt Game

Hot Summer Nights