Las fotos de Aitana y Alfred compartiendo escenario son pura emoción

"Palau Sant Jordi 03/11/2019, una fecha marcada en mi corazón. Ayer fue una noche especial. 💛 No tengo palabras para describir lo que sentí ayer, pero si que hay algo que debo deciros... G R A C I A S, gracias infinitas por confiar en mi más de lo que yo nunca lo he hecho". Así se expresaba Aitana después de vivir una noche especial en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Y acompañaba sus palabras con una serie de fotografías que recogían la profunda emoción que sintió sobre el escenario. En parte, por la compañía de un buen amigo.

Alfred ha sido mucho más expresivo sobre compartir escenario con su amiga. "Mi querida Aitana: ambos sabemos lo difícil y apasionante que es nuestra profesión. Hace meses, llenábamos el Palau Sant Jordi: tú, yo y catorce compañeros y compañeras más. Hoy, lo llenas tú sola, con gran esfuerzo y responsabilidad, sin miedo a ser tú misma. Por ello, siempre tendrás todo mi respeto y cariño: como amigo y como compañero. Gracias por ser una gran artista y una gran persona", escribía en sus redes mientras compartía imágenes del abrazo que se dieron.

Pero ahí no quedaba la cosa porque tenía más palabras bonitas para su compañera de talent: "Igual la gente no lo podía ver desde las gradas, pero cuando he subido al escenario a cantar Barro y hielo contigo, tus ojos brillaban como las luces del Palau. Pero esas las luces brillaban porqué tú las has encendido. Que te sigan siempre. Gracias por tu luz. Gracias por tus canciones. Gracias por invitarme a cantar en casa. Te quiero".

Sin duda, unas palabras con mucho sentimiento que evidencian los lazos tan fuertes que se crean en la Academia. Noemí Galera no podía más que compartir un significativo corazón rojo. "Alaaaa qué bien escrito y como una diana dando donde sólo las verdades duelen. Ole", comentaba Rafael Amargo.

Ahora le toca a Alfred vivir algo parecido. Él también tiene fecha para el Palau. Mágica noche la de ayer en el #PlayTourBarcelona de Aitana en el Palau Sant Jordi. Pronto estaremos allí nosotros con el #1016FinDeGira, en el #SantJordiClub", recordaba junto a otra colección de imágenes con su amiga.

En su caso también tendrá invitados y ya ha empezado a desvelarlos. La que, de momento, puede sentirse orgullosa es Aitana que se ha convertido en la primera triunfita en dar un concierto en solitario en este lugar de Barcelona. La primera concursante femenina y la cuarta concursante en en general que lo ha lograrlo, en toda la historia del formato, siguiendo los pasos de David Bisbal, Manuel Carrasco y Pablo López, curiosamente todos, como ella, después de quedar segundos.

Aitana, dos semanas después de posponer su concierto previsto en Barcelona, por los disturbios políticos, ha demostrado que es uno de los nombres potentes que cuenta con el apoyo del público y compañeros. Con el nuestro también y, por eso, estamos deseando volver a verla sobre el escenario el próximo 8 de noviembre en LOS40 Music Awards.