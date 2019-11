Shakira: “Nunca pensé que perder la voz sería tan dramático ni que algo así me podía pasar”

El próximo 13 de noviembre se estrenará en cines el documental Shakira En Concierto: El Dorado World Tour que registra los momentos más importantes de su última gira inolvidable, incluyendo escenas tras bastidores narradas por la misma Shakira.

Una cinta en la que queda patente lo exigente y perfeccionista que ha sido la artista para dar el mayor espectáculo de su trayectoria. Un show magistral que recorrió 22 países con casi un millón de espectadores.

LOS40.com ya lo hemos visto y con las impresiones frescas hemos podido entrevistar a Shakira sobre la película, las facetas desconocidas que nos muestra, el peor momento de su carrera y sus nuevos proyectos musicales:

El documental nos muestra una Shakira que no conocíamos: te vemos como directora de show encargándote de las luces, los movimientos de cámara, las pantallas, el color, el ritmo, hasta comprando los fuegos artificiales... ¿no dejas nada al azar?

Intento no dejar nada al azar [risas] es una lección que aún no he aprendido, dejar el control. Siempre he sido así, involucrándome en todos los aspectos de mi carrera, desde los más pequeños detalles hasta los más grandes. Preparar un show son muchas horas y los días se hacen largos pero gracias a mi equipo al final sale adelante.

Preparando al show cuentas que sufriste el "accidente" en tus cuerdas vocales, ¿cómo ocurrió?

Estuve trabajando largas horas sin parar y eso provocó una especie de vascularidad en mis cuerdas vocales y los doctores aseguraban que era necesaria una operación. Pero eso conllevaba unos riesgos altísimos así que hubo muchos días en los que pensaba que jamás volvería a cantar. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida y más duros de mi carrera. Tenía que permanecer en silencio y no podía hablar con mis hijos y mi familia.

Nunca pensé que perder la voz sería tan dramático ni que algo así me podía pasar. Pero los médicos se equivocaron porque finalmente pude recuperarme sin la operación y creo que los fans tuvieron mucho que ver en ese proceso de curación. Su apoyo, comprensión y el cariño que me dieron se convirtió en mi mayor motivación.

Eres una de las artistas más completas y mejor valoradas, tus creaciones siempre dan un paso más en la música y aún así, cuentas en el documental que te planteaste dejarlo todo para criar a tus hijos. Una idea que Piqué te quitó de la cabeza porque no quería verte "amargada", ¿crees que acertó?

Mis hijos son tan tiernos que no puedo separarme ni un segundo de ellos. Son deliciosos y es difícil compaginarlo todo. Seguramente les pasa a todas las madres. Y en noches como las de hoy que no los puedo meter a dormir me siento triste.

Pero hago todo lo que puedo, haciendo equilibrio con diez manzanas esperando que no se caiga ninguna [risas] también con el espacio mental que ocupa la maternidad.

Ahora vuelves con un gran reto como es actuar en la Super Bowl junto a Jennifer López, ¿cómo surgió la propuesta?

Me llamaron de la organización y obviamente les dije que sí porque creo que es una gran oportunidad para los latinos estar representados en una noche tan importante para los americanos. Me siento feliz y honrada de poder representar a mi comunidad, que en realidad es un gran motor para los Estados Unidos

Después de toda esta vorágine que has vivido, ¿para cuándo dirías que sacarás nuevo material discográfico?, ¿has estado componiendo ultimamente?

Sí, ahora justo estoy muy inspirada y estoy componiendo muchísimo. Suele estar muy encerrada en mi estudio de grabación. Así que ahora que lo más inminente es la presentación en la Copa Davis y más tarde la Super Bowl, después ya estaré lista para prepara lo mejor que pueda sacar.