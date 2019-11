40 cosas que no sabías de Alba Reche, por Alba Reche

1. Nombre completo: Alba Martínez Reche.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1997 y Elche.



3. Horóscopo: Sagitario.



4. ¿Cuánto mides? 1,62.



5. ¿Qué estudiaste? Bellas artes.



6. ¿Cómo recuerdas tu primera vez… ¡en LOS40!? Fue en la Cena de Nominados y estaba nerviosa por el photocall, pero muy divertido.



7. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Desde pequeña, porque cantabamos mucho en casa.



8. Un género musical que nunca tocarías: tocaría todos.



9. Un artista y una artista favoritos: Beyonce y Bon Jovi.



10. La música que escuchabas en casa de pequeña: Cristian Castro, Luis Miguel, U2, Queen, Antonio Molina...

11. Tu éxito en el karaoke: mis amigos no me dejaban cantar casi nunca en el karaoke, pero voy variando.



12. La canción que más le has pinchado a tus amigos: Fresa coco piña, de Yango y El Daddy.



13. El músico que está en tu agenda de contactos y al que todavía no has llamado: ninguno...ya lo habría llamado (risas).



14. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Juego de tronos.



15. Un hobby o un deporte favorito: boxeo.



16. ¿Tienes mascota? Tengo una gata de 3 añitos que se llama Queen.



17. ¿Eres cocinitas o prefieres que te cocinen? Me encanta cocinar.

18. El plato que mejor te sale: pasta con nata, champiñones y cebollita...la carbonara vegetariana.



19. Comida favorita: las lentejas de mi abuela.



20. La red social que más te engancha: Instagram.



21. La red social que más pereza te da: es que si me da pereza no la uso.



22. Estación del año favorita: otoño, porque llueve un poco y puedes estar en casa, pero no hace tanto frío como en invierno y puedes salir a tomar algo.



23. Algo que no soportas, que te pone enferma: que me toquen la cara.

24. Un plan perfecto para el fin de semana: salir a tomar cervezas con mis amigos por la tarde. Hacer tardeo.



25. Una frase que te repites mucho: "Tranquia".



26. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: cuando subo una escalera tengo que terminar con el pie derecho.



27. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Jigglypuff.



28. Una película que te defina: La juventud.

29. Un libro que te cambió la vida: Memorías de Idhun, de Laura Gallego. Me empezó a gustar la lectura a partir de ese libro.



30. Algo que se te da fatal: ir de compras. No me gusta nada y me pone nerviosa.



31. Algo con lo que estés obsesionada: ametrallo música todo el rato.



32. ¿Cómo describirías tu relación con la moda? ¿Eres seguidora de tendencias? Voy a mi bola. Sobre todo busco la comodidad.



33. El último gadget que te has comprado: unos airports.



34. Tu personalidad: curiosa, inquieta y me considero una persona empática.



35. Las mejores vacaciones de tu vida. Dónde fueron, con quién: con mis padres en Málaga o un campamento de verano.



36. Una manía: no me muerdo las uñas, me las aprieto.



37. Tatuajes: tengo diez, pero el que más me gusta es la escultura de una mujer que me he hecho hace poco en el brazo.



38. Un placer oculto: me encanta el coulan de chocolate.

39. El artista al que le pediste foto/autógrafo: a la Rosalía.

40. Un lugar y un momento para componer: en el campo, fuera del estudio de mi productor.