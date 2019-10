Alba Reche: “‘Operación triunfo’ da muchas cosas buenas, pero es difícil de asimilar”

Hoy es el gran día de Alba Reche. La cantante, que consiguió una merecidísima segunda posición en OT 2018, debuta en la escena musical con Quimera tras varios meses de arduo trabajo. Con este primer álbum conceptual pretende compartir sus historias y sus vivencias, además de hacerse un hueco en la convulsa industria a la que temía en un principio, pero de la que ya se siente parte.

De los entresijos de Quimera y las consecuencias de Operación triunfo hablamos en LOS40 con Alba Reche:

Pregunta: Quimera, Caronte, Medusa, Ares...¿qué tienes tú con la mitología griega?

Respuesta: Es un tema que siempre ha formado parte de mi vida y me ha creado mucha curiosidad desde muy pequeña. Las fábulas, los cuentos y la forma que tenían de contar historias en ese momento, de enlazar todo lo personal que se vivía en la ciudadanía con cosas fantásticas. Cuando empecé a pensar en el álbum estaba leyendo un libro sobre mitología y lo vi como una forma de cubrir todo lo que pensaba y guiarlo en base a las historias que conocía.

P: Además, el concepto del disco es clarísimo.

R: La estética del disco forma una gran parte del proyecto. Es esencial. Caronte, por ejemplo, era el barquero de Hades y por eso en el videoclip de la canción quería llevar la simbología de Caronte y todo lo que representaba, como la moneda que le ponían a los muertos para poder pasar por el Aqueronte, que era el río que te llevaba hasta Hades.

Videoclip de 'Caronte', segundo single de Alba Reche

P: ¿Qué quieres mostrar y demostrar con 'Quimera'?

R: Es un álbum de presentación que habla sobre muchas cosas que siento. Tampoco quería demostrar nada. Ha sido un proceso muy natural en cuanto a lo que quería contar, un reflejo de lo que he ido sintiendo durante el proceso creativo.

P: 'Medusa' no tiene nada que ver con el resto de canciones del disco. ¿Por qué os decantasteis por este tema como carta de representación del LP?

R: Se eligió precisamente por eso. Era la más distinta y tenía sentido presentarla de forma individual. Después, la gente encontrará en el disco un tipo de música totalmente diferente a ese estilo.

P: En una entrevista definiste este álbum como un experimento…

R: Sí, Quimera refleja ese experimento. Al fin y al cabo, es un primer proyecto y he estado experimentado con lo que quiero hacer, porque toda mi vida he escuchado todo tipo de música. Me he buscado en muchos géneros hasta que me he sentido cómoda en uno.

P: También has incluido la canción que hiciste en la Academia.

R: Es Niña. La empecé a componer en la Academia. No se veía mucho en el programa, pero escribía constantemente. Lo que pasa es que en la Academia colapse. Me gustaba mucho el mensaje que tenía Niña. De hecho, es la única que he querido meter porque sentimentalmente es a la que más estoy ligada.

P: Tu hermana ha hecho los coros de algunos temas. ¿Por qué no habéis dado el paso y os habéis atrevido con una colaboración?

R: Ella va a empezar con un proyecto y quiero esperar a que hagamos las dos una canción. No quería que ella cantase algo mío. Quiero que las dos creemos algo juntas.

P: ¿Y cómo surge el dueto con Pol Granch?

R: Conocía su música, le vi en Factor X y me gustaba mucho su voz. Cuando mi parte de la canción estaba hecha pensé que una colaboración le podía venir muy bien y se lo propuse a él.

A los concursantes de 'OT 2020'les aconsejo que estén tranquilos, porque al final son ellos los que tienen que dormir con la conciencia tranquila

P: ¿Cómo ha sido ese primer contacto con la industria musical?

R: Al principio estaba muy asustada porque venía de Operación triunfo y no había tenido un contacto real con la gente de la industria. Cuando te juntas con un productor has escuchado lo que ha hecho musicalmente, pero no sabes cómo va a ser contigo. Hay que aprender a trabajar en el estudio. Es un proceso que hay que pasar y son muchas horas, pero es algo que he disfrutado muchísimo.

P: Julia me dijo en una entrevista que estuvo a punto de abandonar 'Operación triunfo' y me dio la sensación de que todos tuvisteis una experiencia agridulce en el programa.

R: Es una situación bastante inhumana porque nunca había hecho algo así. Nunca había estado incomunicada ni expuesta de una forma que ni siquiera podía darme cuenta, porque era inconsciente y no sabía qué estaba pasando y qué estaban viendo de mí. Era raro. Cuando salí de la Academia y me di cuenta de todo lo que había pasado y me vi en vídeos desayunando o yendo a lavarme los dientes…es una situación muy rara, de estudio. También aporta muchas cosas buenas, pero es difícil de asimilar.

P: ¿Cómo viviste todo lo que pasó después de 'Operación triunfo'?

R: Estaba en medio de una vorágine sin ser consciente de lo que estaba pasando. Después empezaron a amainar las cosas y tuve que empezar a entender otro tipo de sociedad, otro tipo de actitudes y otro tipo de gente. No estaba acostumbrada a que me saludaran por la calle o me hicieran fotos sin permiso. Tuve que empezar a entender que era una vida nueva, completamente diferente.

Alba Reche, la 'Medusa' con más rollazo / LOS40 / Lara Úbeda

P: ¿Ya has aprendido a vivir con la fama?

R: Ahora estoy mejor que antes. Conforme más pasa el tiempo más aprendo a convivir con ella. Sigo sin entender algunas cosas, sigue siendo raro, pero ahora estoy mucho mejor.

P: ¿Qué esperas que pase contigo en la música?

R: Espero seguir trabajando y seguir creando cosas que me gusten. Y yo encantadísima si la gente quiere compartir cosas conmigo. Les daré la bienvenida y será un recorrido en el que me encantará conocer a gente nueva, seguir creando y seguir experimentando lo que me gusta hacer.

P: Lo último: un consejo para los concursantes de 'OT 2020'.

R: Que estén tranquilos, porque al final son ellos los que tienen que dormir con la conciencia tranquila. Y que hagan lo que hagan, les parezca bien o mal al resto de gente, que se preocupen de ser empáticos y vivir lo que ellos quieran hacer.