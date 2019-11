Hyuna - Flower Shower [2019]

Los seguidores de Hyuna están de enhorabuena. Tras dos años de espera, su artista favorita ha regresado con más fuerza que nunca, y lo ha hecho de la mano de su nuevo y esperado single Flower Shower.

Una canción cuya letra ha sido compuesta por PSY, el intérprete de Gangnam Style, y que tiene la capacidad de introducirse en tu mente y jugar con ella sin control. Flower Shower llega como una dosis de ritmos más pop en diferencia a los que llevaba ofreciéndonos en sus proyectos anteriores. Eso sí, no faltan los sonidos del R&B y moombahton a los que nos tiene acostumbrados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hyun Ah (@hyunah_aa) el 2 Nov, 2019 a las 6:14 PDT

Como era de esperar, el comeback de Hyuna también llega protagonizado por un videoclip en el que, haciendo referencia al título del tema, abundan las flores. La artista se rodea de plantas coloridas mientras nos deleita con unas coreografías únicas junto a un elenco de bailarines y bailarinas de lo más hipnotizante. ¡Puro K-Pop!

Con tan solo unas horas de vida, Flower Shower ha superado las 80.000 visualizaciones. Y no es de extrañar, pues se trata de uno de los comeback más esperados por los seguidores del pop surcoreano. Hyuna ha ocupado el puesto de una de las mayores referentes de este estilo musical, convirtiéndose, incluso, en la ídolo de los ídolos.

Perteneció a conocidas girlbands como Wonder Girls o 4Minute, pero decidió expandir su talento en solitario y traspasar fronteras con su música hasta llegar a oídos hasta entonces desconocidos. Y lo consiguió. Temas como Lip & Hip, Roll Deep y Babe suman un total de 154 millones de reproducciones.

Hyuna ha vuelto a demostrar que no hay canción que se le resista al éxito. Y tú, ¿ya te has dejado llevar por sus nuevos ritmos? Una vez que haces pop, ya no hay stop.