10 canciones para prepararte para el concierto de Enrique Iglesias en Madrid

Enrique Iglesias puede presumir de tener una de las carreras musicales más exitosas e internacionales de nuestro país. Con una decena de álbumes de estudio en el mercado, más recopilatorios y discos en vivo, además de colaboraciones con artistas como Wisin y Yandel, Nicole Scherzinger, Usher, Ciara, Pitbull, Romeo Santos, Nicky Jam o Gente de Zona, entre otros muchos más. Su discografía está repleta de títulos que forman parte de la vida de muchos de sus seguidores. Todos ellos seguro no se perderán el concierto único que ha anunciado en España, que será el próximo 7 de diciembre en el WiZink Center de Madrid de la mano de Los40.

Mientras calientas la voz para este gran concierto para cerrar el año con esta pequeña recopilación de temas míticos de Enrique Iglesias, no podemos dejar a un lado que el cantante ha sorprendido a todos recientemente con el remix de Lalala junto a Y2K, BBNO$ y Carly Rae Japsen. ¡Disfrútalo!

Canciones para prepararte para el concierto de Enrique Iglesias

Si Tú Te Vas

Fue el primer sencillo de toda su carrera artística y carta de presentación de su álbum homónimo. Un éxito cuyo vídeo se encuentra en YouTube desde hace tan solo 10 meses a pesar de que la canción data de 1995.

Enamorado Por Primera Vez

Uno de los grandes éxitos de los inicios de Enrique Iglesias, una balada que encontramos en su segundo disco, Vivir y que se ha convertido en un clásico en su carrera.

Bailamos

Arrancaba los 2000 con su primera canción en inglés, a pesar de su título en castellano. Un triunfo indiscutible a nivel mundial.

Escape

Fue precisamente en el rodaje de este vídeo en 2001 donde conocería a la tenista Anna Kournikova, su pareja desde entonces y con quien ha formado su familia.

Hero

Con un vídeo protagonizado por la actriz Jennifer Love Hewitt, esta canción tuvo un rol bastante protagonista en actos y homenajes a todos los que trabajaron en las labores de salvamento de los atentados del 11-S.

No Me Digas Que No

En solitario o con Wisin y Yandel, una canción que cambia considerablemente según qué versión se escuche.

Do You Know? (The Ping Pong Song)

Quizás te suene más la versión en castellano bajo el título Dímelo. Sea en el idioma que sea, es una de las que no debe faltar entre sus imprescindibles.

Lloro Por Ti

En la discografía de esta gran estrella también sigue habiendo espacio para las baladas y esta es uno de sus grandes últimos ejemplo. También existe un remix con Wisin y Yandel en el que se sigue manteniendo la esencia del tema original.

I Like It

Este sencillo sonó con muchísima fuerza en pistas de baile y listas de éxitos, a las que regresó con mucha fuerza a nivel internacional tras su hit Hero. En compañía de Pitbull, dio paso a una época muy bailable de Enrique Iglesias, con quien suma otros títulos como Move to Miami o Let Me Be Your Lover.

Súbeme La Radio

Canción que, junto con Bailando, ha sido uno de los éxitos indiscutibles del cantante en las salas de todo el mundo. Cientos de vídeos de coreografías de ella inundan YouTube, siendo este solo un pequeño apunte de su triunfo que se añade a uno mucho más impactante: más de mil millones de reproducciones en la misma plataforma.

El Baño

Uno de sus hits más recientes junto a Bad Bunny, con el que Enrique Iglesias se sumerge en los géneros más urbanos.