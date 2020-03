Enrique Iglesias y Anna Kournikova desvelan el nombre de su bebé

El nacimiento del último bebé de Enrique Iglesias y Anna Kournikova fue toda una sorpresa para el mundo entero y todo un ejemplo de discreción, ya que no había trascendido la noticia del embarazo de la tenista.

Apenas habían salido a la luz detalles sobre el nacimiento, que tuvo lugar el pasado 30 de enero, más allá del anuncio final de que se trataba de una niña junto a unas imágenes que publicó el propio cantante, feliz con su nueva paternidad. Una experiencia que se repite después de haber tenido a Lucy y Nicholas, los mellizos que nacieron en diciembre de 2017.

Ahora, por fin, se desvela la incógnita que muchos se preguntaban, el nombre del bebé. Ha sido Iglesias quien ha confirmado que se llama Mary. Aunque ha confesado que, a menudo, le llaman Masha que es el mismo nombre pero en ruso, el idioma nativo de Anna Kournikova.

Ver esta publicación en Instagram My Sunshine 01.30.2020 Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 13 Feb, 2020 a las 10:13 PST

El cantante está viviendo un momento personal de lo más especial junto a su familia, al que se junta su último triunfo profesional, su gira conjunta con Ricky Martin. Un anuncio que ha dado la vuelta al mundo, con fechas alrededor de Estados Unidos y Canadá donde el colombiano Sebastián Yatra será el invitado especial.

Además, en la misma entrevista con la revista People en la que daba a conocer el nombre de la pequeña, Enrique Iglesias también confesaba que ha estado compartiendo impresiones sobre cómo combinar la paternidad y un tour de estas características con Ricky Martin: "De hecho hemos hablado sobre cómo es estar de gira cuando tienes hijos. Ricky me ha dado algunos consejos. Es difícil, pero se puede hacer. Además, tenemos la suerte de que si queremos hacerlo podemos."

Ver esta publicación en Instagram #chillin Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 18 Ene, 2020 a las 10:33 PST

Sobre lo que el cantante también ha hablado es sobre el futuro de sus tres hijos, ninguno de los cuales tiene nombre español, y, si fuera por las preferencias del artista, ninguno de ellos se dedicaría a la música: "Si tuviera que elegir, preferiría que se inclinaran por el deporte, sin duda. Diría que sí porque me encanta el golf, el tenis... y no me importaría ver a alguna de mis niñas en la pista. No me quiero convertir en el típico padre obsesivo, pero siempre le digo a Anna que sería la mejor entrenadora del mundo."

¿Quién sabe si en un futuro la pequeña Mary se convierte en una sucesora más del clan Iglesias?