Coches rápidos, tiroteos, explosiones, Will Smith y Martin Lawrence... Bad Boys for Life ya está aquí

Llevamos casi cinco años detrás de la película que cerrará la trilogía de la saga Bad Boys. Desde 2015 los rumores de esta nueva entrega llevan circulando por las oficinas de Sony Pictures (Columbia Pictures) y por fin casi podemos tocar con los dedos las entradas que nos dejarán acceder a la proyección de Bad Boys for Life en todo el mundo.

A través del canal oficial en Youtube de Will Smith hemos podido disfrutar de un nuevo tráiler del largometraje que coprotagoniza junto a Martin Lawrence. Ambos actores parece que cerrarán la franquicia que les ha unido como Mike Lowrey y Marcus Burnett en las últimas dos décadas.

Al tráiler no le falta ninguna de las señas de identidad de Bad Boys: coches rápidos, tiroteos, explosiones y Will Smith y Martin Lawrence repartiendo mamporros y humor dentro y fuera de plano.

Sin embargo este Bad Boys for Life no tendrá tras la cámara al director de las dos primeras películas: Michael Bay. El director especialista en acción deja su silla en la dirección a Adil El Arbi y Bilall Fallah. Ambos han trabajado mano a mano con los productores Jerry Bruckheimer, Doug Belgrad y el propio Will Smith con un guión de Peter Craig, Joe Carnahan y Chris Bremner.

Jacob Scipio interpreta el papel de Armando Armas, el principal villano de la cinta que intentará acabar con la vida de Mike Lowrey. Un reparto en el que también participarán Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nuñez y los músicos DJ Khaled y Nicky Jam. "Este es uno de los papeles más importantes que me han dado en una pelicula", dijo el reggaetonero.

J Balvin y Black Eyed Peas dan forma al tema central de Bad Boys for Life, Ritmo, una de las canciones que forman parte de la banda sonora de la tercera entrega de Bad Boys.