Una conocida cantante de K-Pop se une al elenco de una nueva comedia romántica

Cada vez son más los cantantes que se atreven a dar el salto a la gran pantalla. Si no que se lo digan a Cardi B, quien ha sido una de las recientes confirmadas para la nueva de Fast & Furious. Pero vayamos al grano.

La producción cinematográfica de Corea del Sur es una de las más aclamadas por los amantes de este arte a nivel internacional. Es por ello por lo que los exitosos cantantes del K-Pop también se han animado a hacer sus pinitos en la industria del cine y probar suerte en una nueva faceta de sus carreras.

Una de ellas es Sooyoung del exitoso grupo Girls' Generation, quien ha sido confirmada como parte del elenco de la nueva película de comedia romántica New Year's Eve. Así lo ha anunciado Acemaker Movieworks, en palabras recogidas por Soompi: "Muchos actores encantadores han sido confirmados [...], incluyendo Kim Kang Woo, Yoo In Na, Yoo Yeon Seok, Lee Yeon Hee, Lee Dong Hwi, Chen Du Ling, Um Hye Ran, Choi Sooyoung y Yoo Tae Oh".

Parte del cast de 'New Year's Eve' / Soompi

Así es. La cantante, que ya se ha estrenado en pantalla previamente, estará rodeada de conocidos rostros de la industria cinematográfica. Y lo hará en una historia protagonizada por cuatro parejas "que deben superar diferentes miedos y problemas al enfrentar el comienzo de un año nuevo", explica el medio de cultura surcoreana.

Por su parte, la integrante de Girls' Generation dará vida a Oh Wol, una joven y cariñosa novia jardinera que ayudará a Rae Hwan en sus habilidades con el snowboard.

Aunque New Year's Eve comience sus grabaciones durante el mes de noviembre, los seguidores de la legendaria girlband ya sueñan con ver a su artista favorita en pantalla. Eso sí... no será la primera vez que esto ocurra, pues Sooyoung también ha participado en algunos de los conocidos dramas coreanos que tanto triunfan a escala mundial, así como también en largometrajes y programas de televisión.

Y tú, ¿estás listo/a para ver a la joven cantante y actriz en este nuevo proyecto cinematográfico?