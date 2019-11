Ed Sheeran, Ava Max o Leiva podrían llevarse el Nº1 este sábado

Aún con el subidón de la gran noche de LOS40 Music Awards, este sábado por la mañana regresa la emoción de la lista. Será un programa muy especial, en el que recordaremos los mejores momentos vividos en la entrega de premios en el WiZink Center de Madrid, un aliciente más para estar pegados desde las 10 de la mañana (9 en Canarias) a la radio. ¿Quién será el número uno en esta jornada de "resaca" fiestera? De momento, el primer puesto está en poder de Nicky Jam, uno de los protagonistas del evento, con Atrévete, en colaboración con Sech.

Examinando con detenimiento las primeras posiciones encontramos cuatro canciones que aún no han sido número uno y podrían hacerse con la victoria final. Son So am I, de Ava Max (#3), Beautiful people, de Ed Sheeran con Khalid (#5), Only human, de Jonas Brothers (#7) y Superpoderes, de Leiva. Todos ellos, excepto Sheeran y Khalid, forman parte del cartel de los premios, y es posible que el estar de máxima actualidad les aporte muchos votos de sus fans para conseguir la medalla de oro. Por supuesto no nos olvidamos de otros favoritos, como Lil Nas X con Billy Ray Cyrus (#2), Lewis Capaldi (#4) y Rosalía y Ozuna (#6).

La lista puede renovarse con la entrada de cuatro candidatos: Dua Lipa, Amaral, Maroon 5 y Becky G. Cuatro canciones muy esperadas a las que ya estáis apoyando en Twitter con el HT #MiVoto40 para que ingresen en el chart. Veremos si esos apoyos son suficientes para situarlos dentro.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el CD Los Nº1 de LOS40, el recopilatorio número uno de ventas, firmado por el equipo del programa. Novedades, noticias, el recuerdo a números uno del pasado y mucho más completarán el mejor plan para la mañana del sábado. No te lo pierdas.