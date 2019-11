Dua Lipa, Maroon 5, Amaral y Becky G buscan un hueco en la lista este sábado

Este sábado, en plena resaca de LOS40 Music Awards, cuatro canciones pueden incorporarse a la lista como novedad. Por empezar por alguna, nos referiremos en primer lugar a Nuestro tiempo, el nuevo single de Amaral. Eva Amaral y Juan Aguirre podrían hacer doblete con este tema ya que Mares igual que tú sigue a día de hoy entre las 40 mejores. Un día antes habrán sido protagonistas de LOS40 Music Awards, donde cuya actuación está confirmada. Nuestro tiempo está incluido en Salto al color, el último disco de los zaragozanos, que ya ha sido número uno de ventas en España. Si quieres que el dúo inserte en la lista este tema, apoya su candidatura con el HT #MiVoto40Amaral.

Los otros tres aspirantes vienen de fuera de nuestras fronteras, comenzando por Dua Lipa, cuyo regreso es uno de los más esperados del momento. Don't start now, el tema que nos presenta, está compuesto por el mismo equipo que creó New rules, single con el que llegó al primer puesto de la lista en diciembre de 2017. Con su disco de debut, Lipa se convirtió en un referente del pop más fresco y bailable, y también del feminismo, a través de los mensajes de empoderamiento de muchas de sus canciones. Don't start now salió el pasado día 1 de noviembre y aunque aún habrá que esperar para conocer más detalles de su segundo álbum, puedes hacer que retorne al chart apoyándola con el HT #MiVoto40DuaLipa en Twitter.

Siguiendo con artistas femeninas, la siguiente candidata es Becky G, protagonista estos días en nuestro país por su participación en los MTV EMAs celebrados en Sevilla, ciudad en la que, por cierto, se marcó un baile viral en la calle que daba muestra de lo bien que se lo ha pasado en la capital andaluza. El tema que nos presenta se titula Mala santa, título que desmonta tópicos que hasta hace poco recaían en las mujeres. El tema forma parte de su primer álbum, que salió el 17 de octubre y que cuenta con invitados como Paulo Londra, Bad Bunny, Anuel AA y Natti Natasha, entre otros. ¿Quieres verla dentro de la lista? Dale alas en Twitter con el HT #MiVoto40BeckyG. Por cierto, Becky G también actuará en LOS40 Music Awards del viernes.



Y cerramos el nutrido contingente de candidatos de esta semana con el grupo Maroon 5, que acaba de publicar nuevo single: Memories. El grupo liderado por el guapo Adam Levine ha demostrado incontables veces que tiene un don para componer canciones irresistibles, y ha vuelto a hacerlo una vez más con esta canción que basa parte de su melodía en una obra de música clásica, el Canon de Johann Pachelbel. El tema habla del paso del tiempo y la pérdida, y ya ha sido top 10 en el Reino Unido. En caso de que seas uno de los fans de la banda estadounidense, puede darles luz verde utilizando el HT #MiVoto40Maroon5 en Twitter.

¡Suerte a todos!