Así suena el primer tema póstumo de George Michael

Los herederos de George Michaelhan dado el visto bueno para la publicación de la primera canción póstuma del artista. Se trata de This Is How (We Want You To Get High, tema que formará parte de la banda sonora de Last Christmas, la comedia feelgood de la temporada con la que adelantarnos a las Navidades.

La canción inédita, que se grabó durante las últimas sesiones de estudio de George, es su primer material original que se comparte en siete años. Las letras, escritas exclusivamente por George, ven a la estrella abordar los males de la sociedad con su mezcla característica de autocrítica y humor irónico.

El trabajo en This is How (We Want You to Get High) comenzó a fraguarse a principios de 2012. La canción se fue desarrollando y grabando en sesiones realizadas en los Air Studios de Londres, para darle los últimos retoques a finales del 2015, durante las últimas sesiones de grabación de George.

George Michael - This Is How (We Want You To Get High)

La banda sonora de la película festiva contará con tres canciones de Wham!, incluyendo Last Christmas y Everything She wants, junto con 12 de las canciones de Michael en solitario.

La comedia romántica está dirigida por Paul Feig y protagonizada por Emilia Clarke, que se pone en la piel de una mujer con una vida algo desastrada que tiene que aceptar el trabajo de Santa Claus en un centro comercial. Ahí conocerá a Tom y todo cambiará.

La cinta está escrita por Emma Thompson y cuenta con el beneplácito de los herederos de George Michael, tristemente fallecido en 2016 a los 53 años de edad. Los herederos han trabajado después de su muerte y se han involucrado en un proyecto.

LAST CHRISTMAS - Tráiler Oficial

Last Christmas llega a los cines el 15 denoviembre.